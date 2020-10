Howard County

Pursuant to the laws of the Indiana General Assembly, notice is hereby given that the following described property is listed for sale for delinquent taxes and/or special assessments. The county auditor and county treasurer will apply on or after 10/02/2020 for a court judgment against the tracts or real property for an amount that is not less than the amount set out below and for an order to sell the tracts or real property at public auction to the highest bidder, subject to the right of redemption. Any defense to the application for judgment must be filed with the Howard County Circuit Court and served on the county auditor and treasurer before 10/02/2020. The court will set a date for a hearing at least seven (7) days before the advertised date of sale and the court will determine any defenses to the application for judgment at the hearing. The county auditor and the county treasurer are entitled to receive all pleadings, motions, petitions, and other filings related to the defense to the application for judgment.

Such sale will be held on 10/21/2020 at the Kokomo Event And Conference Center - 1500 N. Reed Rd, Kokomo, IN 46901 and that sale will continue until all tracts and real property have been offered for sale. At the discretion of local officials, the tax sale may switch to an online format. If those measures are taking place, the public auction will be conducted as an electronic sale under IC 6-1.1-24-2(b)10 at www.zeusauction.com commencing on the same date / time listed above. All location updates will be posted at www.sriservices.com prior to the tax sale.

Property will not be sold for an amount which is less than the sum of:

(A) the delinquent taxes and special assessments on each tract or item of real property; and

(B) the taxes and special assessments on the real property that are due and payable in the year of the sale, whether or not they are delinquent; and

(C) all penalties due on the delinquencies, and

(D) an amount prescribed by the county auditor that equals the sum of:

(1) twenty-five dollars ($25) for postage and publication costs; and

(2) any other costs incurred by the county that are directly attributable to the tax sale; and

(E) any unpaid costs due under IC 6-1.1-24-2(c) from a prior tax sale.

No property listed below shall be sold if, at any time before the sale, the Total Amount for Judgment is paid in full. If the real property is sold in the tax sale, the amount required to redeem such property will be 110% of the minimum bid for which the tract or real property was offered at the time of sale, if redeemed not more than six (6) months after the date of sale, or 115% of the minimum bid for which the tract or real property was offered at the time of sale, if redeemed more than six (6) months after the date of sale, plus the amount by which the purchase price exceeds the minimum bid on the real property plus five percent (5%) per annum interest on the amount by which the purchase price exceeds the minimum bid on the property. All taxes and special assessments upon the property paid by the purchaser subsequent to the sale, plus five percent (5%) per annum interest on those taxes and special assessments, will also be required to be paid to redeem such property.

In addition, IC 6-1.1-25-2 (e) states the total amount required for redemption may include the following costs incurred and paid by the purchaser or the purchaser's assignee or the county before redemption: (1) The attorney's fees and cost of giving notice under IC 6-1.1-25-4.5; (2) The costs of title search or examining and update the abstract of title for the tract or item of real property. The period of redemption shall expire on Thursday, October 21, 2021 for certificates sold in the tax sale. For certificates struck to the county, the period of redemption may expire Thursday, February 18, 2021.

If the tract or item of real property is sold for an amount more than the minimum bid and the property is not redeemed, the owner of record of the property who is divested of ownership at the time the tax deed is issued may have a right to the tax sale surplus.

The Auditor and Treasurer specifically reserve the right to withhold from the sale any parcel which has been listed in error, or which otherwise becomes ineligible for sale either prior to 10/21/2020 or during the duration of the sale.

This notice of real property tax sale, and the tax sale itself are undertaken and will be conducted pursuant to the requirements of the laws of the State of Indiana which regulate the sale of land for delinquent taxes, pursuant to I.C. 6-1.1-24-1 et seq.

The County does not warrant the accuracy of the street address or common description of the property, and a misstatement in the key number or street address does not invalidate an otherwise valid sale.

Minimum bid amounts are prescribed by law and are subject to change prior to the auction date.

Pursuant to IC 6-1.1-24-3(e), property descriptions may be omitted for properties appearing on the certified list in consecutive years. A complete property list may be obtained at www.sriservices.com or in an alternative form upon request.

Registration For Bidding On the Tax Sale:

If you are interested in bidding on the tax sale for an Indiana county, you may register online at http://legacy.sri-taxsale.com/Tax/Indiana/Registration/. This registration is good for all counties that SRI services. You need to register only once for all counties. Make sure to bring the completed form with you to each sale. This will speed up the registration process for you the morning of the sale. If you do not have access to a computer with internet service you may register the morning of the sale.

Please arrive the morning of the tax sale at least 30 minutes before the beginning time to be assured you will receive your bid number before the start of the sale.

Please bring your registration form and W9 form with you the morning of the tax sale. You will be able to print these forms from the registration web site.

Pursuant to IC 6-1.1-24-5.1 a business entity that seeks to register to bid at the Howard County Tax Sale must provide a certificate of good standing or proof of registration in accordance with IC 5-23 from the Secretary of State to the Howard County Treasurer.

342000007 34-10-05-202-007.000-001 $3,903.33 Brown, Jeff & Dickens, Jim JT W/R/S 1040 S Emery St

342000011 34-00-00-700-004.000-002 $709.50 Toledo St Louis & Western R R RR ROW

342000014 34-03-24-251-024.000-002 $24,500.34 Stout, Joe R 2717 N Washington St

342000017 34-03-24-300-035.000-002 $186,247.17 Tri County Petroleum Corp Of Montgomery Co In State Of 820 W Morgan St

342000018 34-03-24-404-008.000-002 $40,444.82 Dewitt, Mark A & Kathy S 2512 N Buckeye St

342000019 34-03-24-404-009.000-002 $58,562.10 Dewitt, Mark A & Kathy S 2510 N Buckeye St

342000024 34-03-24-429-023.000-002 $2,982.86 Rayls, Barry CHARLES M STEELE'S S/D LOTS 249 & 250 2405 N Union St

342000025 34-03-24-429-024.000-002 $1,570.05 DeVore, Thomas C CHARLES M STEELE'S S/D LOT 210 & 211 2440 N Main St

342000027 34-03-24-451-001.000-002 $2,192.63 Handy, Roger Miles II PT SW4 SE4 24-24-3 0.15 AC 2322 N Webster St

342000030 34-03-24-451-021.000-002 $1,241.10 Sopher, Ronald WASHINGTON HEIGHTS LOT 40 2205 N Armstrong St

342000032 34-03-24-454-022.000-002 $20,754.47 Irick, Jerry & Fe B 2318 N Buckeye St

342000035 34-03-24-700-000.000-002 $577.50 Central Railroad Company of Indianapolis RR ROW

342000036 34-03-25-106-005.000-002 $726.73 Ward, Allison CONRADTS ADDN LOT 51 1804 N McCann St

342000037 34-03-25-131-001.000-002 $8,867.83 ADR Homes LLC 1924 N Indiana Ave

342000038 34-03-25-132-004.000-002 $19,298.61 Investor's One Corporation 1910 N Morrison St

342000039 34-03-25-136-001.000-002 $345.70 Meza, Grabiela Isabel KIRKPATRICK & SCOTT'S 2ND ADDN LOT 93 N 2/3 1822 N Morrison St

342000040 34-03-25-136-006.000-002 $26,914.39 Mann, Kenneth 609 W Spraker St

342000041 34-03-25-140-010.000-002 $1,507.12 Richmond, April KIRKPATRICK & SCOTT'S 2ND ADDN 22' N ED LOT 85 & 22' S END LOT 86 1707 N Courtland Ave

342000042 34-03-25-153-018.000-002 $1,154.12 Nix, Harvey L CONRADTS ADDN LOT 101 1601 N McCann St

342000044 34-03-25-154-006.000-002 $3,330.10 Delgado, Alejandro CONRADTS ADDN LOT 64 1600 N McCann St

342000046 34-03-25-154-016.000-002 $6,775.80 Posada, Elvira D CONRADTS ADDN LOT 21 1609 N Wabash Ave

342000051 34-03-25-179-010.000-002 $1,835.00 Sallee, Stephen W KIRKPATRICK & SCOTT'S 1ST ADDN LOT 13 5' STRIP ADDED E SD 1601 N Webster St

342000052 34-03-25-183-010.000-002 $43,771.26 Goble, Lisa SOUTH OF 1411 N INDIANA

342000053 34-03-25-187-006.000-002 $3,595.17 McLay, Grace 803 W Preble St

342000054 34-03-25-187-017.000-002 $11,938.23 Pollett, Richard A 800 W North St

342000057 34-03-25-205-012.000-002 $877.26 Smith, Todd A BRAUNS S/D LOT 5 OF LOT 17 IN RODKEY & LEHMAN 3RD ADDN EXC 80' PRL RR 1703 N Davis Rd

342000066 34-03-25-251-036.000-002 $2,865.01 Mundy Realty Inc 314 W NORTH ST

342000067 34-03-25-253-001.000-002 $253.20 Abney, Patrick Joe Sr MCGLYNN ADDN LOT 11 1620 N Washington St

342000068 34-03-25-253-008.000-002 $6,254.00 Hirschberg, Joel MCGLYNN ADDN LOT 2 4' N SD & ALL LOT 3 1520 N Washington St

342000069 34-03-25-253-020.000-002 $752.75 Hirschberg, Joel MCGLYNN ADDN LOT 28 EXC 10 FT W ED 1521 N Buckeye St

342000070 34-03-25-254-002.000-002 $6,084.93 Harrison, William G SOUTH OF 1420 N WASHINGTON

342000071 34-03-25-276-008.000-002 $2,240.50 Kutchuk, Frances Susan AVERY'S ADDN LOT 15 64'X104' NE COR 131 W Lordeman St

342000072 34-03-25-278-003.000-002 $71,156.01 Pinedo Family LP 1610 N Market St

342000075 34-03-25-284-012.000-002 $9,055.27 Straitgate Ministries Inc PARK VIEW ADDN LOT 192 304 E North St

342000079 34-03-25-305-006.000-002 $8,882.92 Poole, Michelle 1114 N Philips St

342000080 34-03-25-306-021.000-002 $630.39 Cardwell, Adam S OAK GROVE LOT 58 1106 W Elm St

342000081 34-03-25-310-001.000-002 $2,040.91 Cirrus Investment Group LLC OAK GROVE LOT 11 1017 W Elm St

342000085 34-03-25-333-015.000-002 $1,529.75 Ruse, Jonathan T & Jennifer L T A ARMSTRONG'S ADDN LOT 3 N2 1115 N Webster St

342000086 34-03-25-334-008.000-002 $1,218.88 Salinas, Eric J ARMSTRONG LINDSAY ADDN (AKA LINSDAY) LOTS 55 & 56 E2 W2 820 W Havens St

342000089 34-03-25-359-010.000-002 $3,247.51 Christian, Sudhir R G SMITH'S 4TH ADDN LOT 68 EX 66' OFF ENT S END 709 N Wabash Ave

342000091 34-03-25-363-001.000-002 $6,399.08 Carr, Lucinda J R G SMITH'S 5TH ADDN LOT 116 1023 W Monroe St

342000092 34-03-25-363-003.000-002 $1,392.33 Davis, Sharon R G SMITH'S 5TH ADDN LOT 118 W2 1011 W Monroe St

342000095 34-03-25-363-014.000-002 $1,249.14 Bridges, Henry M III R G SMITH'S 5TH ADDN LOT 97 & LOT 96 10' OFF ENT W SD 1020 W Jefferson St

342000096 34-03-25-364-002.000-002 $7,736.12 Fivecoate, John C & Nancy R G SMITH'S 3RD ADDN LOT 40 50' S END 616 N McCann St

342000097 34-03-25-379-002.000-002 $8,269.70 O'Hearn, Warren E 511 W HAVENS ST

342000098 34-03-25-379-004.000-002 $1,009.42 O'Hearn, Warren E 511 W Havens St

342000099 34-03-25-379-010.000-002 $5,899.36 Gehrmann, Pauline 913 N Webster St

342000100 34-03-25-381-006.000-002 $2,339.82 McFarthing Holdings LLC R G SMITH 5TH ADDN LOT 157 60' ENT N SD 821 N Morrison St

342000101 34-03-25-383-011.000-002 $9,103.23 508 Madison Land Trust 508 W Madison St

342000103 34-03-25-404-010.000-002 $2,166.37 Rowan, Beaureguard & Pearl CORYDON RICHMONDS ADDN LOT 89 21' X 100' SW COR & J M LEEDS SD OF LOTS 87 & 88 IN CORYDON RICHARDS ADDN 16' X 20' N ED LOTS 1-2-3-4 1104 N Webster St

342000109 34-03-25-428-027.000-002 $1,613.96 Green, Elyakom PETER HEGNER ADDN LOT 3 & 10' MARKET ST VAC ADJ 1239 N Lafountain St

342000110 34-03-25-428-028.000-002 $15,721.60 Swisher, Jeffrey 1237 N Lafountain St

342000111 34-03-25-428-039.000-002 $3,813.98 Wettstein Contractors LLC 1242 N Union St

342000112 34-03-25-429-013.000-002 $5,212.09 Mabry, Reva J & Simms, Randolph SOUTH OF 1224 N LAFOUNTAIN ST

342000113 34-03-25-429-014.000-002 $2,882.64 Mabry, Reva J & Simms, Randolph NORTH OF 1214 N LAFOUNTAIN ST

342000114 34-03-25-429-025.000-002 $4,106.09 Richardson, Ruthie 1221 N Apperson Way

342000115 34-03-25-429-026.000-002 $2,967.94 Straitgate Total Needs Ministries Inc 1219 N Apperson Way

342000116 34-03-25-429-036.000-002 $1,989.15 Gaskins, Joseph Todd & Kimberly Faye J B MICHENER 2ND LOTS 18 & 19 1215 N Apperson Way

342000118 34-03-25-433-001.000-002 $17,469.09 Affiliated Collections Associates Inc 405 E Broadway St

342000121 34-03-25-433-019.000-002 $976.55 Franklin, Charles & Nancy BARD'S ADDN 18' S SD LOT 4 & PT LOT 5 1107 N Apperson Way

342000123 34-03-25-433-028.000-002 $6,835.54 Smith, James P Jr 1023 N Apperson Way

342000124 34-03-25-433-029.000-002 $3,271.05 Smith, James P Jr 1019 N Apperson Way

342000125 34-03-25-433-031.000-002 $21,852.19 Beard, Robert L 1007 N Apperson Way

342000127 34-03-25-453-013.000-002 $41,785.84 Hodson, Melody R 315 W Havens St

342000128 34-03-25-455-008.000-002 $28,197.06 Schofield, Clifford 410 W Monroe St

342000129 34-03-25-456-002.000-002 $26,975.73 D J Contracting LLC 714 N Armstrong St

342000130 34-03-25-456-003.000-002 $72,302.23 D J Contracting LLC 324 W Monroe St

342000131 34-03-25-456-004.000-002 $37,749.81 D J Contracting LLC 320 W Monroe St

342000133 34-03-25-476-018.000-002 $1,413.20 Bright, Mary B SHARP ALBRIGHT & MEARS PT LOTS 35 & 36 & MILLS & RICHMONDS (RAIL ROAD) ADDN PT LOT 73 809 N Main St

342000134 34-03-25-479-001.000-002 $39,315.19 Woodard, Jack L & Cole, Cassandra 401 E Havens St

342000135 34-03-25-479-002.000-002 $37,149.38 Woodard, Jack L & Cole, Cassandra 405 E Havens St

342000136 34-03-25-479-003.000-002 $10,272.23 Woodard, Jack L & Cole, Cassandra EAST OF 405 E HAVENS

342000137 34-03-25-479-012.000-002 $814.35 Tri-State Council of Ind, Ohio & Kentucky Inc 410 E Richmond St

342000138 34-03-25-479-013.000-002 $1,677.51 Straitgate Ministries Inc A A KENNEDY'S 2ND ADDN N2/3 LOT 1 421 E Havens St

342000139 34-03-25-481-002.000-002 $1,239.80 Fewell, Patricia A & Allen & Schneider, Karen SHARP ALBRIGHT & MEARS LOT 58 & 1/2 VAC ALLEY S OF LOT 58 810 N Union St

342000140 34-03-25-482-006.000-002 $18,071.17 Cameron, Evelyn F 323 E Richmond St

342000141 34-03-25-485-008.000-002 $906.52 Ottolino, Tanya SHARP ALBRIGHT & MEARS LOT 40 723 N Union St

342000142 34-03-25-486-002.000-002 $4,097.85 Parker, Ervin J 211 E Madison St

342000143 34-03-26-255-109.000-002 $1,569.48 Vazquez, Jeremy BERKLEY NORTHWEST, PHASE ONE BLDG 18 UNIT 1 & UND % INT IN CA 1709 Kensington On Bkly

342000147 34-03-26-327-002.000-002 $2,607.78 Gates, Debra FOREST PARK ESTATES SEC 11 LOT 368 1109 Witherspoon Dr

342000148 34-03-26-353-004.000-002 $3,764.28 Westside Storage of Kokomo LLC 606 St Joseph Dr

342000149 34-03-26-353-010.000-002 $9,322.49 Harrold, Thomas L & Ferguson, James F 610 St Joseph Dr

342000153 34-03-26-426-004.000-002 $4,510.62 Hoosier Home Team Inc LAFAYETTE S/D SEC 3 OF LAFAYETTE PLACE LOT 3 1220 Columbus Blvd

342000155 34-03-26-431-045.000-002 $2,791.30 Craig, Anna K LAFAYETTE PLACE (MILLER & HARBAUGH'S) BLK 7 LOTS 15 THRU 17 EXC 10' ENTIRE S SD EA LOT 1512 W Havens St

342000156 34-03-26-433-016.000-002 $2,291.58 Litton, Christopher & Brittani K LAFAYETTE PLACE (MILLER & HARBAUGH'S) BLK 14 LOTS 13-14 EXC EASEMENT ON LOTS 13 & 14 1123 N Philips St

342000158 34-03-26-477-019.000-002 $552.50 Williams, Thomas A Jr & Nicole LAFAYETTE PLACE (MILLER & HARBAUGH'S) BLK 6 LOT 3 & 4 1311 W Havens St

342000165 34-03-35-231-002.000-002 $618.30 Augustine, Jeffery R BETWEEN 1417 & 1421

342000166 34-03-35-235-014.000-002 $1,088.00 YOMA LLC ROSENTHAL'S ADDN LOT 24 W Walnut St

342000167 34-03-35-235-015.000-002 $1,088.00 YOMA LLC ROSENTHAL'S ADDN LOT 25 W Walnut St

342000168 34-03-35-238-001.000-002 $433.70 Turner, William H & Cook Leslie & Josephine 1417 W Walnut St

342000169 34-03-35-238-002.000-002 $602.00 Turner, William H & Cook, Leslie & Josephine 1415 W Walnut St

342000170 34-03-35-238-028.000-002 $23,637.50 Johnson, Neal ROSENTHAL'S ADDN PT LOT 51 EXC SE COR & PT LOT 52 EXC SE SD & PT LOT 27 EXC 57.4' N END & EXC PT E SD & PT LOT 28 EXC 57.4' N END 1302 W Sycamore St

342000171 34-03-35-283-014.000-002 $373.40 Kuntzman, Phillip D & Traci R AKERS & WHERRETT'S ADDN LOT 43 N2 SOUTH OF 211 S CONRADT AVE

342000173 34-03-35-432-005.000-002 $10,280.32 Hausauer, Randall S MILLER HIGHLANDS ADDN LOT 315 EXC 4' S SD 100 Buckworth Dr

342000174 34-03-35-452-006.000-002 $806.75 Ault, Robert E UNITED STEELWORKERS PK SEC 1 LOT 112 103.72' ENT E END NORTH OF 1630 W MARKLAND

342000175 34-03-35-452-010.000-002 $547.40 Ault, Robert E SOUTHSIDE INDUSTRIAL S/D LOT 3 & 1/2 VAC STEEL STR 1700 W Markland Ave

342000176 34-03-35-452-011.000-002 $2,784.50 Ault, Robert E SOUTHSIDE INDUSTRIAL S/D LOT 75 & 1/2 VAC STEEL STR & 1/2 VAC ALLEY ADJ N SD 1630 W Markland Ave

342000177 34-03-35-452-012.000-002 $563.75 Ault, Robert E SOUTHSIDE INDUSTRIAL S/D LOT 76 & 1/2 VAC ALLEY N SD NORTH OF 1620 W MARKLAND

342000178 34-03-35-453-006.000-002 $29,002.98 Rozzi's Catering Inc UNITED STEELWORKERS PK SEC 1 PT LOT 99 920 Milbrook Ln

342000179 34-03-36-104-006.000-002 $3,417.15 ADR Homes LLC G W HOCKERS 1ST ADDN LOT 10 1001 W Jefferson St

342000181 34-03-36-110-003.000-002 $5,282.33 Sunville International Property Investment Inc G W HOCKERS 1ST ADDN LOT 52 44' E SD 915 W Jackson St

342000182 34-03-36-111-002.000-002 $1,837.70 Chandler, Wesley A E E MCFANN'S SD LOT 3 REPLAT OF PT OF EMELINE ST VAC & PT LOT 109 IN IN G W HOCKER'S ADDN 1229 W Taylor St

342000183 34-03-36-111-012.000-002 $4,783.10 Hirschberg, Joel & Morton G W HOCKERS 1ST ADDN LOT 114 & EMELINE ST VAC 1222 W Mulberry St

342000184 34-03-36-113-002.000-002 $3,703.73 Briggs, Timothy G W HOCKERS 1ST ADDN LOT 100 & 101 LOT 100 22' W SD LOT 101 22' E SD 1017 W Taylor St

342000185 34-03-36-126-008.000-002 $1,666.06 Kutchuk, Frances Susan G W HOCKERS 1ST ADDN LOT 42 33'X100' E SD 818 W Jackson St

342000186 34-03-36-127-023.000-002 $931.90 Lanning, Flora J M LEEDS 1ST LOT 5 624 W Jackson St

342000187 34-03-36-131-027.000-002 $11,912.12 Johnson, Neal T JAY'S 2ND ADDN LOT 6 & 8' VAC ALLEY W OF LOT 532 W Mulberry St

342000188 34-03-36-131-033.000-002 $18,734.98 Johnson, Neal THOMAS JAY'S 1ST ADDN LOT 3 & 1/2 VAC ALLEY 8' E SD & 32' E SD LOT 4 516 W Mulberry St

342000190 34-03-36-202-004.000-002 $10,863.43 Hale, Cassandra & Chandler, Carl 409 W Jefferson St

342000191 34-03-36-202-011.000-002 $4,601.73 McGinty, Douglas 501 N Armstrong St

342000197 34-03-36-306-021.000-002 $1,818.45 Workman, Abby L E M BLOOMFIELD'S ADDN LOT 112 531 S McCann St

342000198 34-03-36-328-015.000-002 $2,281.72 Bishop, Michael J & Debra A E M BLOOMFIELD'S ADDN LOT 101 718 S McCann St

342000199 34-03-36-328-017.000-002 $1,688.54 Murray, George & Edith STRIP BETWEEN 722 &726 SOUTH MCCANN

342000202 34-03-36-331-018.000-002 $893.37 Sommer, Robin A JOHN E MOORE'S 1ST ADDN LOT 13 & 14 16'X90' SE COR LOT 13 17'X90' NE COR LOT 14 417 S Webster St

342000204 34-03-36-352-003.000-002 $3,031.57 Melby, Robert HOWE'S S/D OF ARMSTRONG SUNNYSIDE LOT 69 1015 W Harrison St

342000205 34-03-36-377-021.000-002 $21,312.68 Hall, Jason L & Jill E 827 S Webster St

342000206 34-03-36-402-030.000-002 $6,289.10 Hoosier Home Team Inc ELLIOTT KIRKPATRICK & BLACKLIDGE LOT 2 509 S Armstrong St

342000207 34-03-36-402-041.000-002 $2,899.60 Orr, William 515 S Armstrong St

342000208 34-03-36-403-037.000-002 $1,214.90 Vogel, Jason A L S FISH'S 1ST ADDN LOT 14 511 S Washington St

342000209 34-03-36-403-043.000-002 $5,144.04 Long, Rolland T MILLER & HARBAUGH'S ADDN LOT 23 603 S Washington St

342000210 34-03-36-432-006.000-002 $3,646.46 Harrison, Phyllis J 401 E Vaile Ave

342000212 34-03-36-453-019.000-002 $3,948.10 Jewell, Christopher & Amber 723 S Buckeye St

342000213 34-03-36-455-017.000-002 $3,029.10 Steere, Daniel A MANSFIELD 50' E SD LOTS 1 & 2 322 W Markland Ave

342000215 34-03-36-479-008.000-002 $2,329.66 Barnes, Jeffrey L OAKLAND ADDN LOT 60 732 S Market St

342000216 34-03-36-480-013.000-002 $3,928.80 Dinwiddie, Daniel MANSFIELD LOT 95 912 S Buckeye St

342000218 34-03-36-483-017.000-002 $37,044.44 Ingle, Teresa M 815 S Market St

342000220 34-04-19-305-025.000-002 $1,178.56 Hannibal, Vaughn L BON AIR PARK ADDN LOT 99 616 E Fischer St

342000221 34-04-19-308-012.000-002 $9,486.38 Lee, Clarence E & Susie T 2410 N Apperson Way

342000222 34-04-19-308-015.000-002 $2,172.48 Savage, Betty E BON AIR PARK ADDN LOT 44 2445 N Bell St

342000223 34-04-19-310-014.000-002 $6,804.11 Eads, Robert SOUTH OF 2410 N PURDUM

342000227 34-04-19-332-012.000-002 $3,062.79 DMP Holdings LLC BON AIR CREST S/D SEC 1 LOT 83 (OF BON AIR CREST ADDN) 1021 E Fischer St

342000228 34-04-19-332-020.000-002 $5,306.63 Grady, Joe & Mary E BON AIR CREST S/D SEC 1 LOT 92 (OF BON AIR CREST ADDN) 1123 E Fischer St

342000230 34-04-19-353-003.000-002 $12,052.39 Chapel, Kevin & Teresa 2320 N Purdum St

342000231 34-04-19-357-033.000-002 $640.32 Bowlin, Nicholas L & James BON AIR ACRES ADDN LOT 163 & 5' S SD LOT 162 2145 N Jay St

342000232 34-04-19-358-003.000-002 $835.05 King, Michael T BON AIR ACRES ADDN LOT 183 2140 N Jay St

342000233 34-04-19-376-002.000-002 $459.50 Tyler, Lakeysha K BON AIR VISTA ADDN LOT 227 NORTH OF 2321 N LOCKE ST

342000234 34-04-19-377-009.000-002 $1,165.55 Daily, John W & Brenda K BON AIR VISTA ADDN LOT 238 2220 N Locke St

342000235 34-04-19-377-023.000-002 $2,368.15 Dillman, Colleen J BON AIR VISTA ADDN LOT 280 2305 N Waugh St

342000240 34-04-19-378-022.000-002 $1,670.30 Choice Properties LLC BON AIR VISTA ADDN LOT 339 2309 N Delphos St

342000242 34-04-19-382-013.000-002 $591.57 Willis, Amie Nicole & Head, Robert Noel Jr BON AIR VISTA ADDN MID 1/3 LOTS 371 THRU 373 2104 N Delphos St

342000243 34-04-19-382-014.000-002 $1,640.04 Head, Robert Noel Jr & Willis, Amie Nichole BON AIR VISTA ADDN PT LOTS 371 & 372 & 373 S 1/3 1102 E Morgan St

342000244 34-04-19-452-005.000-002 $1,783.70 Meacham, Doris NORTH OF 2324 N DIAMOND

342000245 34-04-19-452-016.000-002 $8,906.76 Thieke, Jeffrey D & Lisa J 2313 N Plate St

342000246 34-04-19-452-017.000-002 $1,744.61 Thieke, Jeffrey D & Lisa J SOUTH OF 2313 N PLATE

342000248 34-04-29-301-012.000-002 $17,094.80 Merritts Truck & Auto Repair Inc KOKOMO INDUSTRIAL PARK SEC 3 REPLAT LOT 23 & VAC HAVENS ST LOT 1 1025 N Touby Pike

342000249 34-04-29-301-013.000-002 $6,996.47 Merritts Truck & Auto Repair Inc KOKOMO INDURSTRIAL PARK SEC 3 REPLAT LOT 23 & VAC HAVENS ST LOT 2 SOUTH OF 1025 N TOUBY PIKE

342000250 34-04-29-301-014.000-002 $5,002.17 Merritts Truck & Auto Repair Inc KOKOMO INDUSTRIAL PARK SEC 3 REPLAT LOT 23 & VAC HAVENS ST LOT 3 SOUTH OF 1025 N TOUBY PIKE

342000251 34-04-29-700-000.000-002 $532.00 Central Railroad Company of Indianapolis RAILROAD RIGHT OF WAY

342000255 34-04-30-127-004.000-002 $40,993.96 Tinder, William A Sr & Tammy K 1938 N Waugh St

342000259 34-04-30-153-017.000-002 $26,650.68 Dempsey, Randy L 1605 N Jay St

342000264 34-04-30-176-018.000-002 $1,055.95 Anderson, Donald E, Harvey A, Lewis R, Floyd E & Charl GARDEN PLACE LOT 31 S2 W2 1314 N Locke St

342000266 34-04-30-176-046.000-002 $447.68 Gump, Ranzella E GARDEN PLACE LOT 37 25' N SD E2 & LOT 38 S2 E2 1521 N Waugh St

342000269 34-04-30-178-004.000-002 $4,828.50 Holmes, Rickey A Jr 1121 E Lordeman St

342000273 34-04-30-202-002.000-002 $2,225.20 Beaver, James Lee SE4 NW4 NE4 30-24-4 0.35 AC 1610 N Faith Rd

342000276 34-04-30-303-014.000-002 $21,014.69 Orndorff, Jacqueline A 706 E Dixon St

342000277 34-04-30-306-014.000-002 $1,308.05 Everlasting Dominion Fellowship MOTZ & GRETHERS ADDN LOT 58 NORTH OF 1107 N PURDUM

342000279 34-04-30-308-013.000-002 $1,651.44 Purcell, Amber & Law, John MOTZ & GRETHERS ADDN LOT 80 1017 N Bell St

342000280 34-04-30-308-014.000-002 $3,405.97 Griffin, Latashia N & Turner, Alice MOTZ & GRETHERS ADDN LOT 85 1015 N Bell St

342000281 34-04-30-309-004.000-002 $4,184.76 West, Robert H & Joanne E MOTZ & GRETHERS ADDN LOT 81 NORTH OF 1010 N BELL ST

342000282 34-04-30-309-013.000-002 $5,546.90 Boucher, Jeff 1007 N Purdum St

342000283 34-04-30-326-001.000-002 $25,338.81 1983 Finance Company LC 901 E North St

342000284 34-04-30-328-011.000-002 $5,225.70 Furze, Nona C 945 E Dixon St

342000285 34-04-30-328-022.000-002 $2,010.45 Brownlow, Erika L MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 95 940 E Broadway St

342000286 34-04-30-328-026.000-002 $4,067.65 Abdul-Ali, Hassan & Ahmad 931 E Dixon St

342000287 34-04-30-329-001.000-002 $2,122.70 Turner, Anthony L MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 66 1001 E Dixon St

342000288 34-04-30-329-002.000-002 $261.95 Turner, Anthony L MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 67 EAST OF 1001 E DIXON ST

342000289 34-04-30-329-016.000-002 $3,858.00 Scott, Reginald C MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 88 1014 E Broadway St

342000290 34-04-30-332-026.000-002 $3,631.71 Beard, Adrienne 948 E Havens St

342000291 34-04-30-333-002.000-002 $3,565.39 Falls, Willie J WEST OF 1011 E ELM

342000294 34-04-30-351-010.000-002 $20,383.84 CM Enterprize Inc 515 E Havens St

342000296 34-04-30-351-017.000-002 $1,481.13 Durham, Walter L & Melissia MOTZ & GRETHERS ADDN LOT 120 815 N Bell St

342000297 34-04-30-352-015.000-002 $2,830.35 Gilead House 901 N Purdum St

342000298 34-04-30-352-020.000-002 $38,367.71 Hicks, Darrell E 803 N Purdum St

342000300 34-04-30-357-001.000-002 $13,868.10 Beard, Henry R 718 N Purdum St

342000301 34-04-30-358-001.000-002 $399.36 Moville Ground Shakers M / C J O HEATON'S 2ND ADDN LOT 29 NORTH OF 711 N LOCKE ST

342000302 34-04-30-358-005.000-002 $2,053.66 ADR Homes LLC 706 N Jay St

342000303 34-04-30-359-002.000-002 $3,070.41 ADR Homes LLC 620 N Apperson Way

342000304 34-04-30-359-010.000-002 $2,442.95 Malone, Jermaine HEATON ALBRIGHT & JAMES LOT 18 52' S SD 615 N Bell St

342000305 34-04-30-360-004.000-002 $1,379.32 Blaisdell, James N & Shannon K HEATON ALBRIGHT & JAMES LOTS 20 & 21 E2 66'X132' & W2 VAC ALLEY ADJ 608 E Jefferson St

342000306 34-04-30-360-005.000-002 $20,948.74 McCoy, Darryl E EAST OF 608 E JEFFERSON

342000307 34-04-30-360-009.000-002 $30,447.19 Allgood, Jackie E & William E Jr SOUTH OF 615 N PURDUM

342000308 34-04-30-376-021.000-002 $2,618.60 Downhour, Calvin L & Toni A MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 252 928 E Richmond St

342000309 34-04-30-376-025.000-002 $1,395.20 Purnell, Jim B & Cathy J MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 248 952 E Richmond St

342000310 34-04-30-378-004.000-002 $3,595.51 Warren, Janice L MILLER & HARBAUGH'S ARGO ADDN LOT 264 913 E Richmond St

342000311 34-04-30-380-009.000-002 $49,028.92 Campbell, Ronald E 910 E Monroe St

342000312 34-04-30-381-003.000-002 $3,297.36 Smith, Anita Durham 1006 E Monroe St

342000315 34-04-30-385-017.000-002 $2,109.47 Affiliated Collection Association Inc NORTH OF 1130 E JEFFERSON

342000316 34-04-30-451-001.000-002 $6,798.05 Tolle, Rodney Eric & Rodney Jason T S ARMSTRONG LOTS 7 THRU 13 ALSO 15' VAC ELM ST 1028 N Ohio Ave

342000317 34-04-30-453-004.000-002 $4,754.08 Equity Trust Company Custodian FBO 200212917 IRA PT LOT 5 & 11 SE4 S2 N2 30-24-4 0.24 AC 733 N Elizabeth St

342000318 34-04-30-455-006.000-002 $3,777.19 1431 East Madison Street Land Trust COOPER & KENNEDY LOT 22 1431 E Madison St

342000320 34-04-30-477-008.000-002 $1,289.10 Talbert, Brian R WEST OF 1470 E JEFFERSON ST

342000321 34-04-31-101-010.000-002 $23,958.94 St Clair, Aaron A 615 E Jefferson St

342000322 34-04-31-101-012.000-002 $2,042.64 Foster, Clarence W & Jimmie NORTH OF 618 W JACKSON

342000323 34-04-31-101-039.000-002 $10,717.59 Nix, Harvey Lee & Barbara 702 E Jackson St

342000325 34-04-31-102-011.000-002 $1,097.88 Guynn, Mark C MORRIS S/D OF O L 179 66' E SD LOT 25 522 E Taylor St

342000326 34-04-31-103-011.000-002 $11,507.58 Wellington Investments LLC 614 E Taylor St

342000328 34-04-31-104-012.000-002 $1,735.27 Burbank, Chester O E Taylor St

342000329 34-04-31-105-005.000-002 $4,094.62 Stinson, Shannon 815 E Jackson St

342000330 34-04-31-105-006.000-002 $623.80 Wettstein Contractors LLC 823 E Jackson St

342000331 34-04-31-105-007.000-002 $24,074.61 McCord Investments LLC 800 E Taylor St

342000332 34-04-31-105-009.000-002 $2,217.39 Palm Sky Investments of Indiana LLC H A BROUSE LOT 5 26' E SD & W T CHAMBER'S 1ST ADDN LOT 1 16' W SD 802 E Taylor St

342000333 34-04-31-105-011.000-002 $5,353.93 Velvet Clover LLC W T CHAMBER'S 1ST ADDN LOT 2 816 E Taylor St

342000334 34-04-31-107-002.000-002 $309.47 Edington, Jonathon T MORRIS S/D OF O L 179 LOT 22 519 E Taylor St

342000335 34-04-31-107-003.000-002 $309.47 Edington, Jonathon T MORRIS S/D OF O L 179 LOT 21 523 E Taylor St

342000336 34-04-31-107-005.000-002 $719.19 Edington, Jonathon T MORRIS S/D OF O L 179 LOT 19 531 E Taylor St

342000338 34-04-31-107-007.000-002 $1,335.69 Edington, Jonathon MORRIS S/D OF O L 179 LOT 17 609 E Taylor St

342000339 34-04-31-108-011.000-002 $65,999.31 Duncan, Lila L 302 N Purdum St

342000340 34-04-31-108-013.000-002 $1,602.47 Duncan, Lila SOUTH OF 302 E MULBERRY

342000341 34-04-31-110-007.000-002 $852.60 Taylor, Ronald Dean Jr & Tamika Darlene H A BROUSE 1ST ADDN PT LOT 18 & PT LOT 6 NW4 31-24-4 617 E Mulberry & 619 St

342000342 34-04-31-110-009.000-002 $3,510.87 Van Cameron, Ricardo 627 E Mulberry St

342000343 34-04-31-111-007.000-002 $22,615.11 Mallory, Teresa 801 E Mulberry St

342000344 34-04-31-111-012.000-002 $4,585.25 Sushma LNU A R BOWKERS LOTS 12 & 13 66' S END 214 N Purdum St

342000345 34-04-31-126-003.000-002 $20,052.77 Hillman, Jesse 903 E Jackson St

342000346 34-04-31-126-004.000-002 $19,041.30 Fitzpatrick, Daniel 907 E Jackson St

342000347 34-04-31-126-008.000-002 $1,824.77 Edington, Jonathon W T CHAMBER'S 1ST ADDN LOT 6 & VAC ALLEY ADJ N SD 908 E Taylor St

342000349 34-04-31-127-011.000-002 $14,362.00 Brown, Jeff & Greene, David 502 N Delphos St

342000350 34-04-31-127-024.000-002 $65,203.85 Miller, Dennis B & Parrisha E 1124 E Taylor St

342000352 34-04-31-128-003.000-002 $10,798.16 Allen, Robert L Jr & William & Lillian & Larry 825 E Taylor St

342000354 34-04-31-128-012.000-002 $1,938.08 Coleman, David F PT LOT 7 NW4 31-24-4 0.10 AC 943 E Taylor St

342000355 34-04-31-128-013.000-002 $2,459.72 Swofford, Lawrence Jr & Heidi PT LOT 7 NW4 31-24-4 0.06 AC 945 E Taylor St

342000356 34-04-31-129-002.000-002 $2,435.19 Woodard, John T COLES HEIGHTS LOT 65 1107 E Taylor St

342000360 34-04-31-130-013.000-002 $69,039.48 LaGrone, Angelo 902 E Walnut St

342000362 34-04-31-151-006.000-002 $1,780.25 West, Michael C OUT LOTS 70 & 170 44.63X27' OL 170 523 E Walnut St

342000363 34-04-31-152-002.000-002 $1,921.01 Fussner, Kathy 619 E Walnut St

342000365 34-04-31-157-012.000-002 $2,571.14 Moody, Mark A & Moody, Marlys H 300 S Purdum St

342000366 34-04-31-157-014.000-002 $6,299.96 Moody, Mark A 330 S Purdum St

342000367 34-04-31-159-001.000-002 $31,451.07 Lunsford, Virgil J 801 E Superior St

342000368 34-04-31-159-002.000-002 $576.26 ADR Homes LLC 803 E Superior St

342000369 34-04-31-159-004.000-002 $47,126.54 Coleman, Alberta 807 E Superior St

342000370 34-04-31-159-011.000-002 $788.40 Newby, Kenneth 218 S Jay St

342000371 34-04-31-159-013.000-002 $28,896.27 Lunsford, Virgil J 806 E Maple St

342000372 34-04-31-176-001.000-002 $44,193.88 Alvarez & Avilla Investments LLC 805 E Walnut St

342000373 34-04-31-178-010.000-002 $2,137.64 Lamberson, R E SOUTH OF 1137 E WALNUT ST

342000374 34-04-31-178-015.000-002 $6,685.50 Hoffman Houses 1114 E Sycamore St

342000375 34-04-31-179-011.000-002 $1,510.11 Conwell, Phillip G & Jeanne 914 E Superior St

342000376 34-04-31-181-005.000-002 $18,637.61 Your First Choice LLC 919 E Superior St

342000377 34-04-31-181-006.000-002 $35,398.20 Morris, Leslie & Betty Lou & Robert 921 E Superior St

342000379 34-04-31-201-006.000-002 $1,689.63 Owens, Thelma LOT 3 NE4 31-24-4 50X200' 0.23 AC 1229 E Jefferson St

342000380 34-04-31-201-014.000-002 $2,435.66 WLL & Co LLC 1317 E Jefferson St

342000381 34-04-31-201-015.000-002 $1,424.78 WLL & Co LLC WEST OF 1323 E JEFFERSON (HALF OF THE HOUSE)

342000383 34-04-31-202-007.000-002 $63,096.27 American General Financial Services Inc 422 N Calumet St

342000385 34-04-31-203-003.000-002 $4,105.50 McDowell, Gabrielle A COLES HEIGHTS LOT 56 1209 E Taylor St

342000386 34-04-31-203-004.000-002 $13,010.99 Stewart, Loren & Glenda S 1215 E Taylor St

342000388 34-04-31-203-016.000-002 $1,368.36 Sebree, Barbara & Patterson, Joseph F COLES HEIGHTS LOT 43 1311 E Taylor St

342000389 34-04-31-203-021.000-002 $3,851.50 Kokomo Properties LLC 1333 E Taylor St

342000391 34-04-31-203-038.000-002 $18,459.17 Downhour, Calvin L & Toni A 1232 E Mulberry St

342000392 34-04-31-203-048.000-002 $3,531.68 Cuttriss, Jack J & Dorothy E & Alan L & Kathryn L NORTH OF 1306 E MULBERRY

342000394 34-04-31-203-050.000-002 $1,821.26 Duncan, Lila NORTH OF 1326 E MULBERRY

342000399 34-04-31-208-016.000-002 $6,619.65 Cressley, Willard M & Churchill Lessie C 109 S Cooper St

342000400 34-04-31-226-005.000-002 $3,849.81 Daniel, Devon PT LOT 1 NE4 31-24-4 50'X200' 0.24 AC 1517 E Jefferson St

342000401 34-04-31-253-003.000-002 $2,615.22 116 South Calumet Street Land Trust PITTSBURGH PLATE GLASS LOT 62 116 S Calumet St

342000402 34-04-31-253-006.000-002 $22,611.37 Transhire Holding Group LLC 111 S Cooper St

342000403 34-04-31-255-010.000-002 $7,987.47 Floyd, Steven E 207 S Cooper St

342000404 34-04-31-256-001.000-002 $248.75 Turner, Anthony L PITTSBURGH PLATE GLASS LOT 108 300 S Elizabeth St

342000405 34-04-31-256-015.000-002 $2,125.91 Neuhauser, Richard A SHARPS 1ST LOT 15 1420 E Carter St

342000406 34-04-31-301-017.000-002 $7,900.28 Lewis, Sharon L 702 E Vaile Ave

342000409 34-04-31-304-013.000-002 $1,636.10 Chandler, Wesley A & Renee A BELL LOT 24 & 2' S SD LOT 25 623 S Jay St

342000410 34-04-31-326-024.000-002 $6,278.42 Carpenter, Larry E 635 S Ohio Ave

342000411 34-04-31-352-013.000-002 $2,060.70 Kaja Holdings 2 LLC BELL LOT 64 74' E END & CRAWFORD ST VAC 701 S Purdum St

342000412 34-04-31-353-005.000-002 $2,006.90 Tower 7 Group BELL LOT 69 720 S Purdum St

342000413 34-04-31-353-010.000-002 $1,871.51 Lowery, Candis L BELL LOT 74 742 S Purdum St

342000414 34-04-31-353-017.000-002 $1,803.09 Foust, Jennifer S BELL LOT 106 715 S Jay St

342000415 34-04-31-354-012.000-002 $1,691.71 Farr, James D & Janie M BELL E2 LOT 137 EXC 165.45' ENT S SD & EXC ALSO 55' N END 821A E King St

342000418 34-04-31-354-028.000-002 $19,926.78 Drees, Adeline N 725 S Locke St

342000419 34-04-31-354-030.000-002 $1,531.10 ADR Homes LLC 735 S Locke St

342000420 34-04-31-354-031.000-002 $570.50 Fewell, Russell E & Patricia C A JAY'S DIAMOND ADDN LOT 15 737 S Locke St

342000421 34-04-31-355-003.000-002 $5,277.02 McBlaine, Ryan & Ashlea J J B CARTER'S 2ND ADDN LOT 26 812 S Apperson Way

342000423 34-04-31-355-025.000-002 $1,961.20 ADR Homes LLC 915 S Bell St

342000424 34-04-31-356-007.000-002 $840.96 Steele, Daniel J B CARTER'S 2ND ADDN LOT 52 820 S Bell St

342000426 34-04-31-376-007.000-002 $23,022.27 Crull, Robert E Sr & Judy K 624 S Locke St

342000428 34-04-31-377-026.000-002 $14,129.80 Browning, Kyle 918 E Harrison St

342000429 34-04-31-377-027.000-002 $1,479.52 Bitner, Travis FISSE'S ADDN LOT 13 & 14 E2 LOT 14 E2 OF 6' N SD OF LOT 13 E2 OF 10' N SD HARRIS ON ST VAC 727 S Waugh St

342000430 34-04-31-377-032.000-002 $1,232.30 Fewell, Patricia Ann & Harvey, Patricia J FISSE'S ADDN LOT 9 815 S Waugh St

342000433 34-04-31-402-009.000-002 $2,057.30 ADR Homes LLC 1230 E Murden St

342000434 34-04-31-404-007.000-002 $761.29 Herrera, Juana & Sophia DIAMOND PLATE GLASS LOT 31 1205 E Murden St

342000435 34-04-31-404-009.000-002 $1,280.45 Herrera, Margarito DIAMOND PLATE GLASS LOT 29 1209 E Murden St

342000438 34-04-31-454-031.000-002 $1,726.15 Chelsea Homes LLC BLYTHE'S RIVERSIDE ADDN LOT 28 815 S Calumet St

342000439 34-04-31-454-043.000-002 $4,041.85 Roman's 13 LLC BLYTHE'S RIVERSIDE ADDN PT LOTS 35 36 & 37 1415 E Vaile Ave

342000440 34-04-31-477-029.000-002 $2,008.52 Holt, William C BLYTHE'S RIVERSIDE ADDN LOT 67 735 S Cooper St

342000442 34-04-32-351-001.000-002 $163.07 Cain, Gene & Mary Louise PT W SD SW4 32-24-4 1.11 AC ROW RIGHT OF WAY

342000443 34-04-32-452-018.000-002 $397.92 Epiphany Holdings LLC KENWOOD GARDENS LOT 57 34-04-32-452-018.888-001 annexed to 34-04-32-452-018.000-002 S Clark St

342000444 34-04-32-452-019.000-002 $7,444.06 Epiphany Holdings LLC KENWOOD GARDENS LOT 56 34-04-32-452-019.888-001 annexed to 34-04-32-452-019.000-002 815 S Clark St

342000445 34-04-32-452-020.000-002 $397.92 Epiphany Holdings LLC KENWOOD GARDENS LOT 55 34-04-32-452-020.888-001 annexed to 34-04-32-452-020.000-002 S Clark St

342000446 34-04-32-452-028.000-002 $5,399.25 Aaron, Carl Lewis KENWOOD GARDENS LOTS 61 & 62 34-04-32-452-028.888-001 annexed to 34-04-32-452-028.000-002 S Clark St

342000447 34-09-01-102-010.000-002 $1,631.31 Van Winkle, Travis D W A RUSSELL'S 1ST ADDN LOT 8 1034 S Leeds St

342000449 34-09-01-103-009.000-002 $20,476.46 Rusk, Andrew J A G HAMMERBECK ADDN LOT 9 825 W Foster St

342000450 34-09-01-103-016.000-002 $2,841.89 Bowlin, Zachary A A G HAMMERBECK ADDN LOT 14 1133 S Wabash Ave

342000451 34-09-01-126-011.000-002 $2,039.62 Powell, Frank & Nettie F MC CLURE'S ADDN LOT 45 1028 S McCann St

342000453 34-09-01-128-014.000-002 $2,248.35 ADR Homes LLC 616 W Foster St

342000454 34-09-01-129-007.000-002 $2,100.90 Kutchuk, Francis Susan M F BRAND'S ADDN LOT 5 S 50' 1011 S Webster St

342000455 34-09-01-129-019.000-002 $22,861.40 Boyll, Alena C & Peggy A WEST OF 806 W VIRGINIA

342000456 34-09-01-129-040.000-002 $1,348.00 Umbarger, Harry W & Lulu D Virginia Ave

342000457 34-09-01-130-010.000-002 $2,344.39 Acord, Perri L PT LOT 2 NW4 50'X140' 1-23-3 0.16 AC 1138 S Courtland Ave

342000458 34-09-01-130-020.000-002 $5,260.60 Palm Sky Investments of Indiana LLC PT LOT 2 NW4 1-23-3 0.18 AC 1133 S Webster St

342000459 34-09-01-153-003.000-002 $3,264.44 Cannon, Veronica HALLS HIGHLAND PARK ADDN LOT 115 913 W State St

342000461 34-09-01-179-004.000-002 $2,960.10 Ross, Lois R HALLS HIGHLAND PARK ADDN LOT 79 1307 S Webster St

342000462 34-09-01-201-003.000-002 $18,229.80 Ovation Reo 1 LLC 419 W Markland Ave

342000464 34-09-01-201-010.000-002 $9,645.21 Sparlin, Ashlee M FKA Francis, Ashlee M 1036 S Webster St

342000465 34-09-01-205-018.000-002 $2,730.11 Wright, Brooke S J B WHITACRE LOT 4 1127 S Washington St

342000466 34-09-01-206-003.000-002 $3,771.10 Perez, Guillermo MARGARET M MARKLANDS ADDN LOT 52 1106 S Washington St

342000471 34-09-01-229-007.000-002 $8,911.78 Krzeminski, Keith E & Wendy K PT LOT 1 NE4 1-23-3 0.36 AC 1040 S Home Ave

342000472 34-09-01-256-014.000-002 $2,566.00 Hunley, Kimberly R HAMLIN HIGHLAND LOT 132 EXC 71 FT W END 1301 S Buckeye St

342000473 34-09-01-276-009.000-002 $3,416.64 Grubb, Jennifer Lee HAMLIN HIGHLAND PT LOT 100 53 FT OFF ENT E ED 116 W State St

342000474 34-09-01-282-002.000-002 $366.83 Bradley, Michael R & Barbara J HAMLIN HIGHLAND LOT 54 1304 S Main St

342000475 34-09-01-282-004.000-002 $1,588.70 Jurado-Ortiz, Jose M HAMLIN HIGHLAND LOT 56 1314 S Main St

342000478 34-09-01-327-002.000-002 $6,124.79 Hoosier Home Team Inc MAROTT'S PARK ADDN LOT 11 623 W Defenbaugh St

342000479 34-09-01-333-013.000-002 $1,110.95 Kendall, Stacey & Grant, Sheila & Ling, Susan G MARROTT'S PARK ADDN LOT 68 1735 S Courtland Ave

342000480 34-09-01-336-008.000-002 $17,640.00 Sekalala, Phares MAROTT'S PARK ADDN LOT 70 1805 S Courtland Ave

342000482 34-09-01-427-014.000-002 $3,893.09 Thomas, Ella HAMLIN HIGHLAND LOT 339 1511 S Union St

342000483 34-09-01-431-005.000-002 $12,326.80 Salyers, William H & Mary E 1624 S Main St

342000484 34-09-01-432-016.000-002 $1,549.00 Indianapolis Northern Traction Co EAST OF 1606 S UNION ST

342000487 34-09-01-479-018.000-002 $1,599.10 ADR Homes LLC 1819 S Lafountain St

342000488 34-09-02-153-028.000-002 $1,415.49 Sprinkle, Theodore C BELMONT PARK LOTS 91 & 92 1411 S Darby Ave

342000490 34-09-02-300-069.000-002 $160.50 Bowyer Restaurant Group LLC BOWYER GROUP MINOR S/D SEC 4 PT LOT 19 .01 AC NET 1954 W Boulevard

342000491 34-09-02-300-075.000-002 $63,217.51 Stephens, Gregory A & Sheila R BOWYER WEST M/S/D SCE 6 LOT 1 4.69 AC NET 1801 S BERKLEY Rd

342000492 34-09-02-456-006.000-002 $677.68 Lowman, Michael A & Laura S COUNTRY CLUB PARK SEC 2 LOT 74 1812 Gentilly Ct

342000493 34-09-10-202-001.000-002 $3,472.79 Jacobs, Hurshel J & Elva WEST OF 2905 W BOULEVARD

342000495 34-09-11-206-004.000-002 $3,113.52 Lester, Charles Anthony COUNTRY CLUB ADDN SEC 6 LOT 173 2332 Pebble Beach Dr

342000497 34-09-11-253-028.000-002 $4,781.43 Cannon, Tamoura COUNTRY CLUB HILLS SEC 8 LOT 231 1608 Boca Raton Blvd

342000499 34-09-11-277-018.000-002 $2,901.30 Horrom, David COUNTRY CLUB HILLS S/D SEC 7 LOT 180 2512 Balmoral Blvd

342000501 34-09-12-403-004.000-002 $24,518.50 Flood, Rose RAINBOW MEADOWS S/D SEC 2 LOT 12 3273 Almquist Ln

342000502 34-10-05-302-019.000-002 $4,265.69 S&S Real Estate Investments Inc 1416 Belvedere Dr

342000504 34-10-06-101-010.000-002 $2,522.51 Holt, Connie C BRUNERS LORRETTO ADDN LOT 97 1017 S Bell St

342000505 34-10-06-102-014.000-002 $460.01 Kennedy, Tilmon BRUNERS LORRETTO ADDN LOT 89 N2 & ALL LOT 90 1032 S Bell St

342000506 34-10-06-105-016.000-002 $2,023.30 Brewer, Cristi BRUNERS LORRETTO ADDN LOTS 114 & 115 EXC 40 ' S SD 1135 S Bell St

342000507 34-10-06-106-015.000-002 $20,267.52 Osborn, Geraldine L 1109 S Purdum St

342000510 34-10-06-126-021.000-002 $2,746.10 Bridges, Christopher W FAIRLAWN ADDN LOT 45 1031 S Waugh St

342000511 34-10-06-129-023.000-002 $2,649.13 Groves, Cynthia H FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 202 & 2' N SD LOT 203 1112 S Ohio Ave

342000512 34-10-06-131-022.000-002 $2,769.17 Shields, Anna M & Jeffrey A FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOTS 138 & 137 1122 S Locke St

342000513 34-10-06-131-024.000-002 $1,078.40 Adams, Garry Anthony FAIRLAWN EXTENSION LOTS 147 & 148 1129 S Waugh St

342000516 34-10-06-151-021.000-002 $2,168.16 Holt, William C & Connie C VIRGINIA ADDN LOT 41 SMALL PC NE COR & LOT 42 EXC STRIP W SD 1317 S Purdum St

342000517 34-10-06-153-006.000-002 $3,028.17 Cage, Marilyn A FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 215 1226 S Jay St

342000518 34-10-06-155-026.000-002 $1,966.61 Barnett, Brian FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 365 1339 S Locke St

342000520 34-10-06-177-021.000-002 $560.41 Hernandez, Lona FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 294 1217 S Delphos St

342000521 34-10-06-178-015.000-002 $1,043.25 Young, Shannon FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 329 1201 S Ohio St

342000522 34-10-06-178-022.000-002 $2,213.25 Weirauch, Samuel A 1221 S Ohio Ave

342000523 34-10-06-180-018.000-002 $2,284.42 Clark, Jonathon M FAIRLAWN EXTENSION LOT 407 1305 S Waugh St

342000524 34-10-06-180-027.000-002 $4,687.47 ADR Homes LLC 1341 S Waugh St

342000525 34-10-06-182-030.000-002 $13,765.05 Buchanan, Ida F FAIRLAWN EXTENSION OF FAIRLAWN ADDN LOT 458 1341 S Ohio Ave

342000526 34-10-06-201-016.000-002 $1,864.20 Holt, Connie C PT NE4 6-23-4 50'X158' 0.22 AC NET 1207 E Foster St

342000527 34-10-06-202-008.000-002 $2,293.41 Holt, Connie C PT NE4 6-23-4 58'X180' 0.24 AC 1016 S Plate St

342000528 34-10-06-202-025.000-002 $9,389.16 Harrell, Mark PT NE4 6-23-4 0.45 AC 1309 E Markland Ave

342000529 34-10-06-203-023.000-002 $2,053.00 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 188 1065 S Calumet St

342000530 34-10-06-206-015.000-002 $45,703.48 Nelson, Joseph L III & Janet S MARKLAND HEIGHTS LOT 196 1109 S Calumet St

342000531 34-10-06-206-018.000-002 $1,848.78 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 199 1121 S Calumet St

342000532 34-10-06-206-024.000-002 $3,280.56 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOTS 232 & 233 1116 S Elizabeth St

342000533 34-10-06-226-023.000-002 $2,770.85 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 117 1031 S Cooper St

342000534 34-10-06-228-016.000-002 $8,728.09 Salinas, Raynaldo & Jacquelyn R 1109 S Cooper St

342000535 34-10-06-253-002.000-002 $3,428.92 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 225 1202 S Elizabeth St

342000536 34-10-06-253-024.000-002 $3,628.57 Holt, William C & Connie C MARKLAND HEIGHTS LOTS 220 & 221 1222 S Elizabeth St

342000538 34-10-06-276-007.000-002 $539.62 Knight, Lanthony C MARKLAND HEIGHTS LOT 158 1214 S Calumet St

342000540 34-10-06-276-021.000-002 $6,311.40 Fye, Dorothy Louise MARKLAND HEIGHTS LOT 134 1217 S Cooper St

342000542 34-10-06-276-025.000-002 $14,131.50 Wise, Ricki L MARKLAND HEIGHTS LOT 138 1237 S Cooper St

342000543 34-10-06-279-005.000-002 $3,315.70 Holt, Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 148 1315 S Cooper St

342000544 34-10-06-280-002.000-002 $2,254.41 Holt, William C & Connie C MARKLAND HEIGHTS LOT 73 1304 S Cooper St

342000546 34-10-06-308-011.000-002 $10,624.19 Grim, Shawn S 1701 S LOCKE ST

342000549 34-10-06-351-007.000-002 $1,851.95 Rouse, Franklin D & Wireman, Jean An Rouse ELM TREE LOT 7 1832 S Lafountain St

342000550 34-10-06-352-015.000-002 $17,925.42 Penny Foreclosures III LLC 1825 S Purdum St

342000551 34-10-06-356-002.000-002 $969.32 Cardwell, Susan ELM TREE LOT 22 2004 S Lafountain St

342000552 34-10-06-402-008.000-002 $10,444.04 Johnson, Neal GATEWAY ADDN LOT 231 1229 E Laguna St

342000553 34-10-06-402-023.000-002 $19,396.22 Johnson, Neal GATEWAY ADDN LOT 224, 225 & 226 1223 E Laguna St

342000554 34-10-06-426-003.000-002 $11,143.85 Stephens, Gregory A & Sheila R COUNTRYSIDE PT LOT 1 1.25 AC 1600 E Dodge St

342000555 34-10-06-429-013.000-002 $17,478.17 Myers, Claude & Carolyn Jane 1721 E Dodge St

342000559 34-10-18-101-034.000-002 $4,030.13 Standard Life Insurance Co of Indiana SOUTH OF 3518 S LAFOUNTAIN

342000560 34-10-18-128-004.000-002 $2,837.52 Southway Utility Corp NORTHEAST OF 3508 MELODY CT

342000563 34-09-14-301-011.000-006 $5,818.20 McCleary, John F O P ALTO LOTS 15 & 16 2310 Mill St

342000564 34-09-15-401-009.000-006 $4,270.28 Hicks, Jane A HOLLIDAY HILLS S/D SEC 3 LOT 35 2801 W Alto Rd

342000565 34-09-24-201-036.000-006 $268.20 LaSalle 115 Holdings LLC Series 1 NORTH OF 5524 GOLDEN GATE WAY

342000566 34-09-24-202-001.000-006 $265.51 LaSalle 115 Holdings LLC Series 1 NORTH OF 5563 MACKINAW WAY

342000567 34-09-24-203-001.000-006 $2,086.75 LaSalle 115 Holdings LLC Series 1 NORTH OF 5562 MACKINAW WAY

342000569 34-05-26-483-005.000-010 $550.24 Shaffer, James O P SYCAMORE LOT 22 SUBJ UE 11/21/90 10958 E 100 N

342000570 34-05-26-483-006.000-010 $2,401.41 Indiana Track & Weld Properties LLC HOLLINGSWORTH O P 1ST ADDN LOT 3 SUBJ UE 11/21/90 10958 E 100 N

342000573 34-06-08-100-010.000-010 $8,676.18 Myers, Ada ORCHARD ESTATES LOT 11 13212 E 500 N

342000574 34-05-06-200-009.000-011 $25,593.59 Myers, Raymond L & Ada M PT S2 NE4 6-24-05 8.21 AC 5625 N 700 E

342000575 34-05-08-100-002.000-011 $5,797.00 Myers, Ada PT S2 NW4 8-24-5 1.08 AC 7103 E 500 N

342000576 34-05-09-300-014.000-011 $7,897.51 Myers, Raymond L & Ada M PT E2 SW4 9-24-5 0.86 AC 8038 E 400 N

342000577 34-05-09-300-016.000-011 $995.32 Weisenaur, Henry Jacob NORTH OF 8076 E 400 N

342000578 34-05-28-300-031.000-011 $3,883.81 Prater, Clay Alan BUCKALEW MINOR S/D LOT 5 & PT SW4 28-24-5 (2.13 AC) 4.66 AC TOTAL 1348 N 800 E

342000579 34-05-34-200-011.000-011 $1,290.55 Jones, Teri L ANGEL VIEW S/D LOT 1 0.93 AC NET 686 N 950 E

342000580 34-11-04-354-001.000-011 $2,422.72 Dillon, Joshua PT SW4 4-23-5 0.68 AC 964 S 800 E

342000582 34-05-33-379-001.000-012 $18,764.78 Miller, Ronald J DBA Jireh Farms 230 N Harrison St

342000583 34-05-33-383-002.000-012 $1,072.50 Lawson, Cletus O & Stacy A GOLDING ADDN LOT 5 425 W Grant St

342000584 34-05-33-383-006.000-012 $4,848.84 Baker, Aaron Lee & Janice L GOLDING ADDN LOT 1 403 W Grant St

342000586 34-05-33-458-005.000-012 $707.14 Miller, Robert L & Maxine L PT SW4 SE4 33-24-5 0.17 AC 210 N Howard St

342000587 34-11-04-202-016.000-012 $932.18 Nelson, Lucia J KEMP ETAL ADDN LOT 10 MID PT 40'X160' E SD 226 E Walnut St

342000588 34-11-04-231-014.000-012 $1,139.97 Cummins, Ryan Lee COVALT ADDN LOTS 174 & 175 230 S Covalt St

342000589 34-11-05-200-012.000-012 $1,263.50 Smith, Roger 800 E 20 S

342000591 34-10-18-230-002.000-015 $9,507.02 LaFave, Lee Hector TERRACE MEADOWS S/D SEC 5 S2 LOT 354 & ALL LOT 355 1505 Tally Ho Ct

342000594 34-10-19-105-014.000-015 $29,093.80 5202 Arrowhead Blvd Land Trust 5202 Arrowhead Blvd

342000597 34-10-19-177-005.000-015 $3,469.69 Hughes, Gladys Dean INDIAN HEIGHTS S/D BLK 17 LOT 15 909 Miami Blvd

342000598 34-10-19-177-006.000-015 $2,741.73 Garrett, Dennis J & Chaplin, Richard G INDIAN HEIGHTS S/D BLK 17 LOT 16 907 Miami Blvd

342000602 34-10-19-305-004.000-015 $1,160.66 Walker, Chad M INDIAN HEIGHTS S/D BLOCK 35 LOT 16 AS REPLAT EXC 40' E SD & ALL LOT 3 BLK 35 411 Tomahawk Blvd

342000607 34-10-19-352-003.000-015 $7,048.61 Sullivan, Rollin J & Betty INDIAN HEIGHTS S/D BLK 36 LOT 19 5909 Arrowhead Blvd

342000608 34-10-19-376-013.000-015 $2,304.01 Harmon, Brian J INDIAN HEIGHTS S/D BLK 33 LOT 2 5905 Mendota Dr

342000609 34-10-19-377-016.000-015 $1,774.78 Moore, Rhonda L INDIAN HEIGHTS S/D BLK 30 LOT 51 5917 Seneca Trl

342000612 34-10-19-401-010.000-015 $189.50 Hinders, Joseph E & Linda K INDIAN HEIGHTS S/D BLK 18 LOT 30 1216 Wigwam Dr

342000614 34-10-19-406-011.000-015 $2,110.00 Real Estate Investment Solutions LLC INDIAN HEIGHTS S/D BLK 25 LOT 33 5716 Wampum Dr

342000615 34-10-19-406-030.000-015 $3,028.94 Rowan, Beaugard INDIAN HEIGHTS S/D BLK 25 LOT 11 5721 Council Ring Blvd

342000616 34-10-19-406-031.000-015 $2,781.07 Rowan, Beaugard INDIAN HEIGHTS S/D BLK 25 LOT 10 5725 Council Ring Blvd

342000617 34-10-20-353-006.000-015 $4,902.57 Waite, Darla PT SW4 20-23-4 0.15 AC 81.83'X79.5' 3881 S 128 E

342000618 34-10-20-379-001.000-015 $1,834.11 Bell, Justin Anthony Martinez FAIRFIELD OP GEORGE B LOWRY'S ADDN LOT 2 3946 S 135 E

342000619 34-10-30-100-031.000-015 $213.60 Clarke, Jeffrey Allen 50 E 420 S

342000620 34-11-11-301-013.000-016 $1,857.04 Farr, Christy Lynn LOT 10 SW4 11-23-5 & 1/2 VAC STR ADJ N SD 1.37 AC 1673 S 1030 E

342000621 34-11-11-338-002.000-016 $255.55 Richardson, Paula Kay JEROME OP LOT 3 0.01 AC S SD SOUTH OF 10347 E 170 S

342000622 34-11-15-300-005.000-016 $2,702.78 Chandler, Wesley A & Renee A PT N2 SW4 15-23-5 4.98 AC 2718 S 900 E

342000624 34-11-24-300-007.000-016 $10,223.17 Bolinger, Fredrick PT N2 NE4 SW4 24-23-5 3.21 AC 3566 S 1150 E

342000628 34-12-19-252-001.000-016 $3,365.57 Stephens, Mark A PT SW4 NE4 19-23-6 4.27 AC 12596 E 340 S

342000629 34-03-02-300-013.000-017 $5,309.02 Hicks, Connie Jo CHUMWICK S/D SEC 1 LOT 10 5237 N 150 W

342000630 34-03-04-200-008.000-017 $5,905.85 McDonald, Michael T & Helen M PT NE4 NE4 4-24-3 5 AC 3015 W 600 N

342000631 34-03-05-200-002.000-017 $1,443.02 Moody, Mark A PT NE4 NE4 5-24-3 0.77 AC 600 N 400 W

342000632 34-03-14-452-004.000-017 $2,071.02 Haynes, Thomas W & Linda K PT S2 SE4 14-24-3 20 AC 1254 W 300 N

342000633 34-03-14-452-008.000-017 $2,377.20 Haynes, Thomas W & Linda K PT S2 SE4 14-24-3 1.21 AC 1254 W 300 N

342000634 34-03-28-328-001.000-017 $1,344.31 Brown, James N & Elva M WESTPOINT S/D SEC 3 LOT 70 4601 Columbus Blvd

342000636 34-03-31-100-016.000-017 $1,826.06 Villani, Salvatore A & Sharon G WALNUT HILLS S/D LOT 16 724 N 600 W

342000638 34-03-31-352-004.000-017 $1,327.49 Eikenberry, Mike EAST OF 608 VENETIAN WAY

342000641 34-03-33-101-008.000-017 $5,025.91 Bozell, Ralph L PT NW4 33-24-3 1.02 AC 3839 W 100 N

342000643 34-03-33-451-018.000-017 $615.00 Baer, Christopher & Kelley NORTH EAST CORNER 3460 GINGER CT

342000645 34-01-24-400-011.000-018 $2,754.77 Davis, Terrance D II PT SE4 SE4 24-24-1 1 AC 12248 W 200 N

342000649 34-02-23-300-005.000-018 $6,061.05 Henderson, Mary H PT E2 SW4 23-24-2 3 AC WEST OF 725 W 200 N

342000651 34-02-29-100-011.000-018 $898.31 Powell, Jeff POWELL ACRES S/D LOT 1 0.49 AC NET 10607 W 200 N

342000652 34-08-02-300-001.000-018 $611.09 Turner, Jordanna & Cross, Frances A PT W2 SW4 2-23-2 14 AC 750 W 25 S

342000653 34-08-03-101-001.000-018 $832.58 Eaker, Kista PT W2 3-23-2 0.99 AC 8965 W 00 NS

342000654 34-08-04-276-003.000-018 $1,027.68 Fischer, Michael L & Lovegrove, Chris & Murphy, Theres GREEN ACRES S/D SEC 5 LOT 213 EAST OF 11817 CRESTVIEW BLVD

342000655 34-09-04-427-017.000-019 $3,312.37 Kelly, Jay L & Barbara A FAIRVIEW S/D SEC 1 LOT 9 1604 Pleasant Dr

342000659 34-09-16-226-014.000-019 $1,089.85 Edwards, Walter C 325 W 250 S

342000662 34-09-17-176-018.000-019 $14,074.10 Crites, Shirley J 2367 S 465 W

342000663 34-09-17-176-019.000-019 $12,394.64 Crites, Shirley J 2367 S 465 W

342000664 34-09-17-178-001.001-019 $601.44 Bledsoe, David NW4 17-23-3 LEASED LAND E SD NORFOLK RR WEST MIDDLETON 4648 W 250 S

342000673 34-04-07-100-014.000-022 $1,266.01 Abney, Jeffery PT NW4 7-24-4 0.83 AC 376 E 450 N

342000674 34-04-07-351-006.000-022 $12,189.70 Cambron, Lessie C 518 Naphew Ln

342000675 34-04-07-351-012.000-022 $750.92 Adams, Bradley E & Penny PT W2 SW4 W OF RR 7-24-4 LOT 1 0.13 AC 511 Naphew Ln

342000681 34-08-11-300-020.000-023 $3,076.87 Ronk, Richard J PT SW4 11-23-2 2.39 AC 7753 W 180 S

342000684 34-08-17-100-010.000-023 $1,699.93 Clark, Alex PT SE COR SW4 NW4 17-23-2 0.78 AC 10754 W 250 S

342000685 34-08-17-100-015.000-023 $1,141.62 Bartley, Landen & Carol PT SE COR NW4 17-23-2 0.67 AC 2451 S 1050 W

Total Properties: 434

I hereby certify that the foregoing is a true list of lots and land returned delinquent for the nonpayment of taxes and special assessments for the time periods set forth, also subsequent delinquent taxes, current taxes and costs due thereon and the same are chargeable with the amount of tax, etc., with which they are charged on said list.

Given under my hand and seal this 2nd day of October, 2020.

Martha J. Lake, Auditor, Howard County Indiana.