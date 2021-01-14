More than 750 students make dean’s list, chancellor’s list

KOKOMO, Ind. —Seven hundred sixty-three full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor's list or dean’s list honors for the fall 2020 semester. Chancellor's list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.
Albany
Emily Sells
Alexandria
Allyson E. Granger
Mallory Catherine Naselroad
Amboy
Marlee Elizabeth Francois
Renee N. Gunion
Amanda Grace Shinn
Rebekah E. Shinn
Anderson
Austin Michael Ventura
Emily R. Young
Arcadia
Emma Kay Probst
Attica
Morgan E. Summers
Auburn
Sidney Kaylynn Gerig
Avon
Muskan Kenwal
Nehaben Rakeshkumar Patel
Bedford
Tanner Daniel McBride
Bloomington
Sydney N. Conger
Erinn Marie Adam
Bremen
Jennifer R. Fitzpatrick-Monts
Bringhurst
Briley Ann Blocher
Morgan Paige Clark
Emily Grace Granson
Brownsburg
Brian Andrew Jessee
Bunker Hill
Corey Joseph Oaf
Mason Jacob Williams
Tyler Thomas Yoars
Burlington
Ashley Brielynn Fauble
Aleighia Dawn King
Kimberly Robin Keihn
Burnettsville
Sidney Kay Myers
Camden
Alie Kathleen Ford
Sarah Catherine Richeson
Carmel
Jessica Ann Garner
Brittni Gray
McKaylie Ann Kantz
Sara Ashley McCoy
Alena Nusbaum
Cicero
Tara Leeman
Peyton Lyn Zebrauskas
Colfax
Kaela Louise Erwin
Converse
Bethany Lynn Curtis
Madyson Raigh Dedman
Katherine Marie Fincher
Marlie Sue Martin
Madeline Grace Nall
Hunter James Weedling
Crawfordsville
Brittany Kay Rice
Cutler
Lacy Salgat
Madison Lynn Wade
Danville
Lauren Townsend
Darlington
Brittney Lynn Robbins
Delphi
Kyra Elizabeth Brown
Rebecca Lynn Titus
Jaycee Lynn Allen
Kaitlyn Brown
Denver
Austin Bradly Carter
Sharlie Renee See
Dunkirk
Trinity M. Current
Elwood
Courtney Lee Altherr
Corinne Nicole Chimel
Jakob D. Wilson
Evansville
Mallorie Elizabeth Siemers
Fairmount
Parker Keith Amburgey
Kelsey Lois Kohlmorgen
Kelsey Rae Shields
Fishers
Ayden Taylor Gulley
Matthew Anthony Iacobucci
Kiran James
Connor Ryan Lancashire
Allison Poffenbarger
Flora
Samantha Jo Feltner
Ross Filbrun
Mandy Nicole McGill
Alisyn Raylee Scott
Allison Marie Yoder
Forest
Kayla Josephine Faulkner
Danielle Lee Myers
Nash S. Smith
Forsyth, Illinois
Lydia Agnes Hubbard
Fort Wayne
Bailee Noel Hall
Kaylin Rayne Howard
Bryce Jacob Jennings
Kaley A. Lyons
Fowler
Audrey Taylor Strawsma
Frankfort
Jessica Ann Akard
Landon Alder
Kaylah Marie Bolender
Hailey Elyse Campbell
Itzel Barrera Campos
Esperanza Cervantes
Kayla Danielle Chapin
Alexis Jane Collins
Madison Ruth Cooper
Savannah Grace Cooper
Cordell J. Ford
Berenice Garcia Hernandez
Jenny Lopez
Zoe Pearl Martin
Kallie R. Mennen
Shawna LeAnn McDaniel
Madeline Grace McKinney
Jennifer LeeAnne Mink
Serena Nicole Morgan
Jessica Balderas Munoz
Caitlin Michelle Pearcy
Alanis Marlene Regalado
Vanessa Santiago
Tanner J. Scott
Alexis G. Schrimsher
Brendan Elliott Smith
Yuridiana Valdez-Mejia
Coltyn Paul Vandegriff
Megan Breann Wall
Kaylea Whitcomb
Franklin
George Hoskins II
McKenna Shea Lundy
Fulton
Ginger S. Slisher
Galveston
Jessica Synclair Becerril
Monica Martinez Brooks
Melissa Dawn Cohee
Cody Duane Harden
Rebecca Harris
Katelyn Renee Schreckenghaust
Clarice Mae Slater
McKayla Sue Thompson
Savanna Marie Thompson
Gas City
Alec James Barney
Chloe R. Barney
Hallie Ann Carper
Joshua Dakin
Amanda Hunter
Ethan B. Stephenson
Gaston
Courtney Marie Swain
Greentown
Kaitlyn Marie Alexander
Angela Joy Bailiff
Holden C. Booher
Makayla Calloway
Danielle Dee Carstensen
Casey Jo Clark
Zach J. Cowsert
Evan W. Dean
Ethan John Duchateau
Gabriel J. Franks
Taylor Briann Hendrix
Jamie Arlene Honchell
Laura Ranae Otto
Emily Allison Robbins
Amy Lynn Rust
Kathleen Eliza Smith
Ariel B. Stevens
Cole Andrew Walker
Vivianne White
Taylor Scott Yoder
Greenwood
Bethany Nicole Schacht
Joshua Wickert
Hartford City
Monica Renea Gaither
Grace Kathleen Marshall
Indianapolis
Victor Sunday Akinmulegun
Allison Armstrong
Sarah Rochelle Ashcraft
Kartikey Bhatia
Elizabeth Adebimpe Dada
Ken Dang
Martha Araceli Espinoza Navarro
Danielle Marie Ellis
Cecilia Tolulope Fakuade
Thao Thi Thu Huynh
Reese Olivia Johnson
Esmeralda Jose Cruz
Samantha Kain
Grace Elizabeth Lindvall
Adetoyese Adesoye Oyedele
Olamigoke David Omotayo
Ingalls
Jocilyn Claus
Jamestown
Emma Cathrine Phillips
Kempton
Olivia Mary Johnson
Kewanna
Alicen Corrine Harsh
Amelia Jo Lowry
Johnathan Paul Henry Seno
Kokomo
Kaela Justice Noel Adams
Miranda I. Addison
Carter Stephen Adkins
Zakiya M. Aldarwish
Daniel Anthony Allender West
Emily Akers
Austin Arlan Anderson
Skylar Leigh Anthony
Nolan Gabriel Arnold
Katherine Jean Asher
Paxtyn Renee Bailey
Larry David Bernard Baker
Blake Ian Banter
Aimee Barnes
Alec Timothy Barreira
Jacob Andrew Batchelor
Amber Leigh Beatty
Sarah E. Becker
Andrew J. Bell
Jeremy Thomas Benziger
Zoe Alexandra Bixler
Makayla Lynn Blount
Lucas Jamison Bolander
Tanner David Boley
Destiny Elaine Booth
Tahj Christian Borom
Abigail Renee Bowyer
Courtney L. Brackett
Garrison Todd Brege
Elise Breisch
Logan Benson Brittain
Erika Lavon Brogdon
Clayton Brown
Jacob A. Brown
Averi Landrum Brunk
Brennan Christopher Buchanan
Kyle Richard Burdette
Tifany N. Burnett
Abbagail Marie Burns
Dominque Butler
Emma Grace Byrum
Robert Wayne Campbell
Chelsee Lynn Carroll
Aaron Thomas Carver
Brooke Y. Castleberry
Luke Taylor Catron
Marlie Mei Chaffee
Kacey Sean Cheek
Hunter Lily Clark
Kelcee Grace Cochran
Gabrielle Marie Cooper
Cindy Rose Cornelius
Logan Catherine Cox
Nicole R. Cox
Sydney D. Crume
Kimberly Jo Cumbo
Brenton Mark Davisson
Cassie Michelle Dispennett
Haob Garcia Bino Dos Santos
Clayton J. Douglass
Allison Drake
Scout Driver
Donna Lynn Durham
Favour Ojima Ebikwo
Arthur Edwards
Labrea M. Ellis
Brittany Marie Ennis
Brandy A. Enyeart
Amber Fain
Carleigh Madison Feldhouse
Veronica L. Fiscus
Gloribel Flores
Kayla Marie Fogle
Megan Marie Gaines
Sophie Maxine Galloway
Embree Gambill
Brooklyn Kay Garber
Riley O'Brien Garczynski
Grant Wayne Gaylor
Kendal Fay Gentry
Quirin M. Gilbert
Karen Gonzalez
Ethan Matthew Graves
Monica Renee Graves
Garrett A. Green
Jacob Chandler Guy
Ashley N. Guynn
Jocelyn Hack
Evalin Rose Hair
Kelsey Hall
Lindsey Hall
Skyler Caleb Hall
Jessica Leigh Hamilton
Kelsey Elizabeth Hammond
Rowan Hannah
Levi W. Hanny
Hannah Nichole Harrell
Victoria Ann Harrison
Benjamin Harris
Jenna M. Harrison
Alan Dean Harshbarger
Hannah Nicole Haworth
Nicholas Andrew Haworth
Stanley Alan Haynes
Jared Myqual Heard
Kiah J. Henson
Hayden Conner Herring
Meghan Shelby Hetzner
Madison Grace Hine
Xavier David Hines
Jetney Hollonquest
Keely Mae Hoopingarner
Hannah K. Hopkins
Isaac Fulton Hogsett
Mary I. Hogsett
Hannah Abaigael Hudson
Kelsey Humphrey
Gretchen Hunt
Liam Ireland
Payton J. Irwin
Kaitlyn Brianne Isaac
Jared Michael Jackson
Alexis Christine James
Caleb Johnson
Lauren Michelle Johnson
Matthew S. Johnson
Kelsey Nicole Jones
Christina Larissa Joniak
Ryan Wayne Keller
Ken S. Kessler
Sophia Sterling Kidd
Ethan Monroe Kinney
Aubree Breckelle Kline
Jadon Nathaniel Kosberg
Evan E. Kozienski
Macaela Renee Kuntzman
Nolan Lapp
Hailey Lynne Law
Maryam Tomilola Lawal
NiKaylah Mae Lawson
Alexander Ethan Leicht
Christian Hunter Lewis
Mason Tucker Lewis
Molly Shannon Lewis
Kearah Anne Little
Zain A. Loges
Brenton Adam Long
Megan Elizabeth Mann
Shanna Marie Mannion
Reece Kaylynn Manton
Chelsea LaDonna Marley
Anna Rose Marie Marcum
Mikaela A. Marcus
Blake Edward Martin
Kaitline Elizabeth Martin
Lucas Michael Martin
Renn Westley Martin
Levi J. Marx
Nathan J. McDaniel
Emma Rose McGregor
Madison Ann McGriff
Sydney Aleece McIlrath
Kelci Rae McKay
Saundra V. McKinney-Rosemont
Masen L. Melton
Sammie Lee Miles III
Madelyn Rose Millikan
Destiny A. Moore
Sarah Grace Morin
Kristina May Moreland
Brittney Rae Morton
Kristina G. Moshelova
Violence Erika Mullins
Zebulon Thomas Murray
Kinsey Michelle Neher
Zachary Ellis Neighbors
Claire Elizabeth Nichols
Hanna M. Oberle-Bullock
Christian K. O'Donnell
Larissa Evelyn O'Rourke
Lydia Dee Owens
Mia Owens
Landry Reece Ozmun
Ava Clare Page
Lillian Rose Parker
Sierra Nicole Peete
Andrew Rehall Pervez
Han Phan
Alexis R. Pier
Alyssa Ann Pier
Jaylan M. Polk
Lorelei Aubrey Porter
Shiloh L. Pullen
Sierra Lynn Pyle
Ledonna Sue Ragland
Jean Panissara Redfern
Morgan Elise Reecer
Dori Hannah Rees
Hayden Nicole Renshaw
Sawyer Ashton Michael Reynolds
Tisha Marie Riggleman
Cole Riley
Alexa Shae Roberts
Grace Catherine Roberts
Kaleb Matthew Roberson
Miranda Leighanne Rood
Shayne Matthew Roth
Lucie D. Rothrauff
Alissa Claire Russell
Kaitlyn Russell
Taylor Ann Russell
Dalton Roy Ryan
Adjua Olympia Sababu
Isaac Daniel Sanders
Mary Kaitlin Sayre
Samuel L. Scimia
Benjamin David Scott
Morgan Paige Scruggs
Christian Michael Sexton
Schuyla Dai Sharp
Madeline Rose Sinnamon
Alexis M. Smith
Alyvia J. Smith
Justin A. Smith
Logan Gage Smith
Baylie N. Stanley
Preston Stewart
Sydney Faith Stoerger
Casey William Switzer
Syeda M. Tahir
Megan Mckenzy Tanner
Terin Micheal Tharp
Seth Thomas
Nicholas R. Thomson
Miranda L. Torres
Tyce Towner
Mason Lee Townsley
Melissa Troyer
George Roy Tucker
Rabia Ummad
Elizabeth Lee Wallace
Dajah Shafawn Walker
Grace Elizabeth Walton
Halie Renee Wampler
John Wasmuth
Emma Joelle Watson
Nikki Marie Watts
Shelby Claire Waymire
Olivia Ann Waymouth
Kaylee C. Weeks
James William Webster
Joseph Isaac White
Trevor Bryant White
Justice Leon Wilburn
Eric Michael Willhite
Sarah Nicole Williford
Sean D. Witter
Bailey Wood
Victoria L. Wunderlich
Jillian Nicole Yotter
Monica Zavala
Megan Michelle Zurcher
La Fontaine
Courtney Michelle Andrick
Alyssa Marie Bitzel
Mary Elizabeth Guisewhite
Leshly Lopez Martinez
Kirsten Renee Pecsenye
Courtlin Isabelle Poe
Jared Benjamin Smith
Kloe Robyn Smith
Lafayette
Trinity Mary Anders
MaKail Elizabeth Arnold
Jennifer Rebecca Baute
Brent Isaac Bellah
Christine E. Biang
Kendra Marie Brewer
William David Cornego
Ashlyn Drake
Ana Yessenia Medrano Alvarez
Mason Ray Pate
Yadira E. Salazar
Brook Renee Switzer
Abigail Renee Trownsell
Alexis Dashay Vardiman
Maggin Cherrel Webb
Troy M. Weger
Kelly Ann Whitmore
LaGrange
April Kay Chrisman
Lansing, Michigan
Gabrielle Marie Orlando
Lapel
MacKenzi Frances Crosley
Allison Haley Lehman
Luke Patrick Richardson
Lebanon
Lisa Elaine Rhoades
Lemont, Pennsylvania
Kara Ashley Walters
Logansport
Savannah Besimah Adair
Brady E. Bryan
Elizabeth Gail Byrum
William Josue Cardona
Juan Ramon Castillo Zamudio
Natasha M. Corcoran
Abigail Nicole Coryea
Makenzie Fowler
Krista L. Frye
Salem Ann Nicole Hanawalt
Walker Keith Holcomb
Ethan Jeffrey Hostetler
Jordan Elliot Hostetler
Dalea E. Hubenthal
Scott Robert Jarvis
Lilith Margaret Foreman Jay
Sofia Nicole Pedersen Kertesz
Luke Austin Kitchel
Daniel Christian Knutson
Hsa Mu Lei
Macie Renae Moon
Monika Lynne Ness
Sara E Poe-Jarrett
Matthew J. Rans
Bryce Michael Reish
Natalya Marie Reynoso
Adilene Rodriguez Rodriguez
Mikayla Rogers
Beidy L. Rubio Lopez
Patience See
Paige Joelle Johansen Schrum
Alyson D. Shoemaker
Dustin Stone
Annie Marie Zeck
Macy
Elizabeth Ann Deeds
Kaitlyn Renee Maish
Robert Eugene Moore
Samantha Tims
Haven Skyanne Vorhees
Shelby Lynn Walker
Ryley Gayle Working
Madison, Alabama
Phill Benton Jones
Marion
Megan L. Althouse
Madison Bealler
Jackson Maurice Bush
Gabrielle Ann Carrillo
Brooke Marie Clifton
Kody Lynn Cowgill
Miah Noel Hudson
Carli Lee Jones
Ryan Weston Mansbarger
Michael Lee McKee
Mariah Misson
Chanse E. Mygrant
Nikki Lee Persinger
Emily Grace Taylor
McCordsville
Stevie Lin Barr
Joseph Neary
Medora
Brayton N. Hattabaugh
Michigantown
Justin David Pelling
Middletown
Macee Lee Rudy
Monticello
Kassandra Mae Burchett
Jaquelin Castillo Santiago
Samuel Garcia-Lopez
Jonathan George Haygood
Jennifer Elizabeth Serratos
Mulberry
Nolan Phillip Deboy
Muncie
Lexus Paige Humbert
Katelyn Grace Leonhard
Victoria Renee Mattucci
Calvin J. Rausch
Jenna Renee Winters
Nashville
Mary K. Means
New Whiteland
Jessyca Lynn Napier
Newmarket, Ontario, Canada
Brandon Lee Clarke
Noblesville
Alecksa G. Baker
Meghan K. Bartelson
Katie Lynn Burris
Austin Douglas Carie
Kathryn Rose Cole
Dakota A. Crandall
Matthew Lea Cunningham
Victoria Yazmeen Dittmar
Kyle David Earl
Cristina Elizabeth Esquivel
Joshua Edward Farmer
Kaitlin Noel Garner
Alexis Danielle Gilbert
Mary Josephine Gregory VII
Tyler David Horner
Madeline Anne Ivanov
Caitlin Grace Kinkead
Anna Christina Kiser
Mark William Landis
Ashley Lucas
Tyler Alan Marcum
Mersadez Lynn-Eva McGann-Polendo
Cassidy Ray Reasoner
Lia Grace Roudebush
Brooke Aline Rundle
Leighanna Marie Shoemaker
Alissa B. Stohler
Daniil Antonovich Svintsitskiy
Archie Joesph Tarzwell
Olivia Caryn Terry
Joselyn Liujia van de Venter
Coby Rae Woodring
North Manchester
Samantha Kissell
Melissa Saucedo
Drew Rylee Thompson
Aaron S. Wilson
Oceanside, California
Karleigh Elaine Bryant
Otterbein
Ashlyn Pritchett
Brittany Lyn Sapp
Pendleton
Justin Lee Reed
Bryce Eston Stull
Peru
Danielle Marie Chapman
Noah Anthony Claus
Jessica Rae Conner
Malarye Sierra Jo Crowley
Kirsta Ann Davis
Michelle Lee Eisaman
Joetta Alice George
Sidney McCall Higgenbotham-Wecht
Haley Holycross
Alexanne Jia Lun Hough
Dustin L. Hughes
Janet Lynn Johnston
Brandi Sue Jones
Kaitlyn J. Jones
Nathan Krisher
Austin Anthony Martino
Rachel Nichole Meehan
Zoe L. Musselman
Chase Allen Ogle
Adhir Narendra Patel
Kathryn Allen Peck
Julia Marie Joanne Petzold
Betsy Michelle Powell
William Cole Radel
Casey Elizabeth Ray
Gracie E. Ressett
Andrew Jacob Robinson
Blake M. Sarver
Meagan M. Sarver
Kelsie Merlene Silvers
Zane T. Smith
Jamie Rose Stoll
Faith Truax
Morgan Lee Wade
Gabrielle Marie Wilkinson
Madison E. Winegardner
Cooper Christopher Wolfe
Dinah R. Wray
Plainfield
Renee Delaney Hudspeth
Plymouth
Brooke Lynn May
Redkey
Calli Rose Stigleman
Roanoke
Kristen Ann Childs
Rochester
Kaelan Joseph Baker
Paige Marie Eriks
Alexia Marie Gohn
Hannah Hunting
Jakob Dane Good
Maddison C. Meyer
Kennedy Musselman
Maegan Elizabeth Pendley
Kaitlyn Marie Robison
Sydney Nicole Robison
Jennifer L. Sheets
Amber Victoria Willard
Rossville
Carly Disinger
Allyson Dunk
Ryan McEntire
Robert Evan McGill
Anna Marie Winn
Rushville
Jessica Howlett
Russiavlle
Brooke Benner
Haley Berry
Abriele Loree Boehler
Tyler Burthay
Abigail Ann Cox
Coralyn M. Cregar
Emilee Nicole Cregar
Breanna Marie DeWeese
Amanda D. Hay
Tara L Hellriegel
Alex Lee Herren
Megan Shirley Hill
Tillie M. Kanable
Logan James Mace
Kelly Paden
Abigail Grace Pasquale
Rebecca Penrod
Sara Nicole Penrod
Janae A. Quinn
Casey Vail
Alyson Kathleen Williams
Saint Joseph, Michigan
Savannah Renee Pigman
Seymour
Celina Nichole Alexander
Sharpsville
Melissa Renee Amos
Elise M. Leonard
Karly Angelle McKay
John W. Parkison
Lilly A. Ragan
Brenna Shae Taitano
Emily M. Terry
Shelbyville
Erick Bunch
Sheridan
Autumn Danielle Kinkead Bundy
Zachary Austin Kinkead
Katelyn Marie McMillan
Allacyn Marie Rogers
Sims
Korinne Ann Perkins
Somerset
Brooke Nicole Law
Star City
Lauren Machel Wagner
Stockbridge, Georgia
Karla Garcia
Summitville
Cody Wayne Grimme
Blayklee K. Stitt
Swayzee
Linda Brianne Dail
Logan Scott Deaton
Olivia Grace Middlesworth
Brenna E. Simpson
Templeton
Kelsey Lynn Coffman
Thorntown
Kara Danielle Funk
Tipton
Elliot Thomas Barnett
Haley B. Bitner
Katherine Boike
Bret M. Cummins
Dezaray Marie Dagey
Noah J. Dane
Paige L. Eby
Tayler R. Henry
Sharee Lynn Knotts
Rachel Marie Majors
Cheyenna Bree Ley Mills
Rachel Dawn Moore
Kellie Marie Morgan
Britney Lynn Netherton
Andrew James Powell
Brittany Emma Ryan
Kaylee Sierra Stearnes-Moore
Alec Peyton Weddell
Twelve Mile
Haley Rachelle Johnson
Alexa Nicole Quillen
Van Buren
Jessica Renee Pattison
Vincennes
Andrea Paul Williams
Wabash
Kelsey Paige Burnham
Cassidy Joy Carter
Meghan Elizabeth Daub
Payton Thomas Deeter
Sterling Lee DeLauter
Hannah Brooke Halverson
Ariel Elizabeth Johnson
Taylor Ann Mettler
Makenna Jae Norman
Tiffany Joann Rayburn
Makayla Jean Proffitt
Alicyn Sheets
Summer Dawn Sisco
Daisy Wren Sparks
Hope Olivia Unger
Walton
Hannah Marie Bowers
Olivia J. Collins
Megan N. Dishon
Emily Lyn Donovan
Elizabeth Jacqueline Eurit
Alexis Paige Jackson
Lauren Kay McLeland
Wesley Merritt
Kaylin Alexis Silcox
Kenzie Taylor Silcox
Warsaw
Ciara Catherine Stout
West Lafayette
Luke Brennen Bame
Allison Ireland-Haight
Jacqueline Rodriguez
Krystina Rush
Tao Wang
Westfield
Jacob C. Crabtree
Mikayla Rose Crabtree
Zoe B. Evans
Gabriel Mason Henderson
Parker Jude Kalis
Emily Marie Matthews
Amanda Marie Moran
Lindsey Morgan Tatman
Benjamin Ryan Walker
Windfall
Ruby Willow Boor
Jaide Nicole Cassity
Jossie Marie Helmerick
Allison R. McMinn
Ashley J. Strunk
Zionsville
Samuel Trent Hinshaw