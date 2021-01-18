Western Middle School A & A/B Honor Roll Semester 1 announced

A HONOR ROLL
6th Grade
Alexander B. Aaron
Christian D. Bangs
Hardarsh Basraon
Jorga R. Beckwith
Zander J. Bowers
Jack H. Bush
Callie N. Canady
Maddox C. Carver
Madilyn G. Cheesman
Elisabeth H. Conyers
Evan J. Dinn
Mary C. Dipaola
Martin D. Doan
Frank W. Doughman
Ethan M. Edison
Colin A. Frazer
John K. Gilbert
Skye D. Harsh
Rylan D. Hart
Brett J. Kallio
Ashlyn G. Kanable
Connor M. Kendall
Hannah F. Lindley
Corbin A. Maddox
Mason A. Minns
Jimi J. Oguntoye
Andrea Paramo De La Garza
Paul E. Parks
Aiden P. Pascual
Alex J. Paul
Andrew J. Pentland
Abigail M. Rybolt
Brady M. Schnurpel
Chloe E. Sheasley
Olliver L. Sink
Shane M. Sonnenberg
Isabel M. Southworth
Miley E. Steinsberger
Ella R. Stranahan
Riley B. Van Ness
Julia M. Watson
Grace M. Williams
Madison A. Yentes
Lainey P. Younce
7th Grade
Makenzie F. Brady
Slevin R. Buttermore
Joslynne R. Calloway
Ashton L. Castillo
Mary L. Catlett
Kayleigh R. Collins
Mason J. Conner
Justin M. Davis
Logan J. Davis
Madison E. Davis
Breanna N. Degraffenreid
Kendall M. Depoy
Sean M. Devine
Katherine M. Dipaola
Bailey E. Franklin
Charlie W. Gilbert
Erin S. Goley
Chase Guy
Megan M. Leavitt
Caleigh E. Maddox
Kaelyn A. Maddox
Owen D. Mashino
Peyton E. Mckinney
Riley K. Mclaughlin
Molly G. Ousley
Ihedimunuche G. Ozoigbo
George A. Pate
Ashlyn G. Pownall
Tika S. Ramer
Rachel M. Rath
Leonardo S. Reynoso
William L. Rhum
Brycen D. Rucker
Emily A. Scott
Olivia M. Sefton
Movisha A. Servai
Levi W. Shoemaker
Cheyenne B. Smith
Jace M. Smith
Lawson D. Smith
Aubrey A. Stevens
Jesse O. Swisher
Callen W. Szerdy
Chauncey R. Thompson
Teyla O. Thompson
Katharine A. Tupa
Maci J. Turner
Kaidynce N. Vanhorn
Claire E. Wavra
Shyla R. Whittington
Kayleigh A. Wilhelm
Emma N. Williams
Ashlyn G. Wright
Haley R. Wunderlich
Kaleb J. York
8th Grade
Declan C. Aaron
Isaiah C. Baker
Tejasvi T. Basraon
Rorke J. Beckwith
Da’sia Bender
Kacey A. Bogue
Gavin T. Bourff
Liam F. Bumgardner
Parker S. Cox
Wyatt I. Edwards
Aidan J. Frazer
Fiona T. Lam
Jaima N. Longworth
Anjani Madhan
Kylie E. Miller
Kenzie L. Moore
Abigail M. Nutt
Seun M. Oguntoye
David G. Ousley
Sydney K. Ousley
Hannah G. Quirk
Natalie R. Schnurpel
Bridgely K. Seekri
Molly J. Stage
Mason A. Tedder
Samuel D. Thurston
Nolan E. Trainer
Ashton K. Tso
Kaitlyn M. Williams
Noel E. Wittenbach
Isabelle Z. Wunderlich
A/B HONOR ROLL
6th Grade
Parker E. Bates
Molly G. Boone
Dakota J. Broerman
Justin T. Carlson
Ameerah R. Chiamopoulos
Addison E. Cline
Carsyn M. Dewey
Annalise K. Dixon
Ethan A. Dupire
Braylon A. Fink
Briea G. Finney
Addison M. Fivecoate
Joseph E. Ford
Ayla G. Fouts
Dawson L. Garrett
Lucy M. George
Jacoby M. Gilvin
Nolan J. Glaze
Gabriella G. Good
Graham H. Hobson
Jackson S. Hunter
Seth M. Lewis
Jade A. Mccarty
Garrett A. Mcclaine
Marlee N. Mckibben
Graham P. Melloh
Owen S. Miller
Makayla C. Minns
Ethan M. Moore
Kole R. Moore
Ashlin P. Morgan
Gage A. Osborn
Ella G. Rawlings
Emerson A. Rhum
Tessa L. Scholer Garner
Landen J. Shaffer
Deegan O. Shoaff
Hunter A. Shoemaker
Alyssa K. Skinner
Colton J. Walker
Eli A. Wenger
Allyson K. Williams
Samantha Z. Williams
Elise J. Wittenbach
7th Grade
Cal I. Berryman
Carter A. Biggs
Kyndal N. Binder
Harrison R. Bohlmann
Aden M. Bookmiller
Burke J. Burns
Dayton A. Carter
Gage J. Carter
Elijah A. Collins
Aiyana J. Cox
Matthew S. Davis
Cayden G. Day
Jason W. Dickison Jr
Maxwell T. Duke
Brynley E. Erb
Maverick W. Etherington
Aiden J. Finney
Brody L. Fisher
Devin L. Frazier
Chloe L. Fye
Maura J. Geiger
Rylynn G. Gibbs
Laney R. Hamilton
Donovan E. High
Sulise M. Holbrook
Jaelyn F. Hole
Natalie A. Hoover
Jocelyn D. Jeffers
Abbi L. Keel
Haylee J. Krause
Elliana F. Kretz
Ethan B. Logsdon
Cami E. Maddox
Cameron K. Moser
Aiden L. Myers
Camden B. Raab
Nathan A. Roesler
Kennedy R. Schuck
Devpreet Singh
Brooklyn M. Smith
Chase A. Sullivan
Jack D. Sullivan
Caroline G. Summerfield
Caitlin M. Sylvester
Addyson G. Tate
Brady A. Thompson
Dane J. Trent
Ellyse M. Walden
Brayden T. Watson
Jackson E. Weaver
Peter J. Weber
Cooper C. Wells
Gavin W. White
Dylan C. Wisher
Bradyn A. Wright
8th Grade
Cayden P. Anderson
Sean W. Arney
Milan J. Bennett
Hudson T. Biggs
Zachariah D. Bourff
Rhiana M. Bowman
Gracen S. Brown
Jackson L. Chiu
Emma R. Conaway
Avery J. Cox
Elleya K. Duncan
Isaac H. Ealy
Drake E. Evans
Brea G. Foreman
Morgan R. Foster
Kamryn L. Garber
Micah K. Greer
Hattie I. Harlow
Jillian A. Harris
Autumn N. Harsh
Aj W. Helmberger
Grace M. Henderson
Carson D. Henn
Brody K. Hobson
Jaycee G. Holt
Addison F. Hoover
Hannah G. Hoover
Sophia C. Hudson
Micah L. Irwin
Daylin R. Jackson
Michael W. Jarrell
Genesis C. Johnson
Brayden L. Kline
Sabrina L. Ly
Joy E. Marley
Regan L. Mcguire
Lincoln S. Mckillip
Zoe S. Mince
Ian T. Mouser
Ethan R. Oliver
Camden B. Oyler
Shane W. Paulison
Anna R. Pownall
Elias L. Reed
Madison R. Rice
Andrew M. Ring
Emma K. Roe
Lucas P. Sceggell
Madelynn R. Shoaff
Sara H. Sonnenberg
Chloe J. Trent
Noah J. Watson
London E. Younce
Braylee G. Young
|CAYDEN P. ANDERSON
|SEAN W. ARNEY
|MILAN J. BENNETT
|HUDSON T. BIGGS
|ZACHARIAH D. BOURFF
|RHIANA M. BOWMAN
|GRACEN S. BROWN
|JACKSON L. CHIU
|EMMA R. CONAWAY
|AVERY J. COX
|ELLEYA K. DUNCAN
|ISAAC H. EALY
|DRAKE E. EVANS
|BREA G. FOREMAN
|MORGAN R. FOSTER
|KAMRYN L. GARBER
|MICAH K. GREER
|HATTIE I. HARLOW
|JILLIAN A. HARRIS
|AUTUMN N. HARSH
|AJ W. HELMBERGER
|GRACE M. HENDERSON
|CARSON D. HENN
|BRODY K. HOBSON
|JAYCEE G. HOLT
|ADDISON F. HOOVER
|HANNAH G. HOOVER
|SOPHIA C. HUDSON
|MICAH L. IRWIN
|DAYLIN R. JACKSON
|MICHAEL W. JARRELL
|GENESIS C. JOHNSON
|BRAYDEN L. KLINE
|SABRINA L. LY
|JOY E. MARLEY
|REGAN L. MCGUIRE
|LINCOLN S. MCKILLIP
|ZOE S. MINCE
|IAN T. MOUSER
|ETHAN R. OLIVER
|CAMDEN B. OYLER
|SHANE W. PAULISON
|ANNA R. POWNALL
|ELIAS L. REED
|MADISON R. RICE
|ANDREW M. RING
|EMMA K. ROE
|LUCAS P. SCEGGELL
|MADELYNN R. SHOAFF
|SARA H. SONNENBERG
|CHLOE J. TRENT
|NOAH J. WATSON
|LONDON E. YOUNCE
|BRAYLEE G. YOUNG