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Western Middle School A & A/B Honor Roll Semester 1 announced

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Honor Roll

A HONOR ROLL

6th Grade

Alexander B. Aaron

Christian D. Bangs

Hardarsh Basraon

Jorga R. Beckwith

Zander J. Bowers

Jack H. Bush

Callie N. Canady

Maddox C. Carver

Madilyn G. Cheesman

Elisabeth H. Conyers

Evan J. Dinn

Mary C. Dipaola

Martin D. Doan

Frank W. Doughman

Ethan M. Edison

Colin A. Frazer

John K. Gilbert

Skye D. Harsh

Rylan D. Hart

Brett J. Kallio

Ashlyn G. Kanable

Connor M. Kendall

Hannah F. Lindley

Corbin A. Maddox

Mason A. Minns

Jimi J. Oguntoye

Andrea Paramo De La Garza

Paul E. Parks

Aiden P. Pascual

Alex J. Paul

Andrew J. Pentland

Abigail M. Rybolt

Brady M. Schnurpel

Chloe E. Sheasley

Olliver L. Sink

Shane M. Sonnenberg

Isabel M. Southworth

Miley E. Steinsberger

Ella R. Stranahan

Riley B. Van Ness

Julia M. Watson

Grace M. Williams

Madison A. Yentes

Lainey P. Younce

7th Grade

Makenzie F. Brady

Slevin R. Buttermore

Joslynne R. Calloway

Ashton L. Castillo

Mary L. Catlett

Kayleigh R. Collins

Mason J. Conner

Justin M. Davis

Logan J. Davis

Madison E. Davis

Breanna N. Degraffenreid

Kendall M. Depoy

Sean M. Devine

Katherine M. Dipaola

Bailey E. Franklin

Charlie W. Gilbert

Erin S. Goley

Chase Guy

Megan M. Leavitt

Caleigh E. Maddox

Kaelyn A. Maddox

Owen D. Mashino

Peyton E. Mckinney

Riley K. Mclaughlin

Molly G. Ousley

Ihedimunuche G. Ozoigbo

George A. Pate

Ashlyn G. Pownall

Tika S. Ramer

Rachel M. Rath

Leonardo S. Reynoso

William L. Rhum

Brycen D. Rucker

Emily A. Scott

Olivia M. Sefton

Movisha A. Servai

Levi W. Shoemaker

Cheyenne B. Smith

Jace M. Smith

Lawson D. Smith

Aubrey A. Stevens

Jesse O. Swisher

Callen W. Szerdy

Chauncey R. Thompson

Teyla O. Thompson

Katharine A. Tupa

Maci J. Turner

Kaidynce N. Vanhorn

Claire E. Wavra

Shyla R. Whittington

Kayleigh A. Wilhelm

Emma N. Williams

Ashlyn G. Wright

Haley R. Wunderlich

Kaleb J. York

8th Grade

Declan C. Aaron

Isaiah C. Baker

Tejasvi T. Basraon

Rorke J. Beckwith

Da’sia Bender

Kacey A. Bogue

Gavin T. Bourff

Liam F. Bumgardner

Parker S. Cox

Wyatt I. Edwards

Aidan J. Frazer

Fiona T. Lam

Jaima N. Longworth

Anjani Madhan

Kylie E. Miller

Kenzie L. Moore

Abigail M. Nutt

Seun M. Oguntoye

David G. Ousley

Sydney K. Ousley

Hannah G. Quirk

Natalie R. Schnurpel

Bridgely K. Seekri

Molly J. Stage

Mason A. Tedder

Samuel D. Thurston

Nolan E. Trainer

Ashton K. Tso

Kaitlyn M. Williams

Noel E. Wittenbach

Isabelle Z. Wunderlich

A/B HONOR ROLL

6th Grade

Parker E. Bates

Molly G. Boone

Dakota J. Broerman

Justin T. Carlson

Ameerah R. Chiamopoulos

Addison E. Cline

Carsyn M. Dewey

Annalise K. Dixon

Ethan A. Dupire

Braylon A. Fink

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Briea G. Finney

Addison M. Fivecoate

Joseph E. Ford

Ayla G. Fouts

Dawson L. Garrett

Lucy M. George

Jacoby M. Gilvin

Nolan J. Glaze

Gabriella G. Good

Graham H. Hobson

Jackson S. Hunter

Seth M. Lewis

Jade A. Mccarty

Garrett A. Mcclaine

Marlee N. Mckibben

Graham P. Melloh

Owen S. Miller

Makayla C. Minns

Ethan M. Moore

Kole R. Moore

Ashlin P. Morgan

Gage A. Osborn

Ella G. Rawlings

Emerson A. Rhum

Tessa L. Scholer Garner

Landen J. Shaffer

Deegan O. Shoaff

Hunter A. Shoemaker

Alyssa K. Skinner

Colton J. Walker

Eli A. Wenger

Allyson K. Williams

Samantha Z. Williams

Elise J. Wittenbach

7th Grade

Cal I. Berryman

Carter A. Biggs

Kyndal N. Binder

Harrison R. Bohlmann

Aden M. Bookmiller

Burke J. Burns

Dayton A. Carter

Gage J. Carter

Elijah A. Collins

Aiyana J. Cox

Matthew S. Davis

Cayden G. Day

Jason W. Dickison Jr

Maxwell T. Duke

Brynley E. Erb

Maverick W. Etherington

Aiden J. Finney

Brody L. Fisher

Devin L. Frazier

Chloe L. Fye

Maura J. Geiger

Rylynn G. Gibbs

Laney R. Hamilton

Donovan E. High

Sulise M. Holbrook

Jaelyn F. Hole

Natalie A. Hoover

Jocelyn D. Jeffers

Abbi L. Keel

Haylee J. Krause

Elliana F. Kretz

Ethan B. Logsdon

Cami E. Maddox

Cameron K. Moser

Aiden L. Myers

Camden B. Raab

Nathan A. Roesler

Kennedy R. Schuck

Devpreet Singh

Brooklyn M. Smith

Chase A. Sullivan

Jack D. Sullivan

Caroline G. Summerfield

Caitlin M. Sylvester

Addyson G. Tate

Brady A. Thompson

Dane J. Trent

Ellyse M. Walden

Brayden T. Watson

Jackson E. Weaver

Peter J. Weber

Cooper C. Wells

Gavin W. White

Dylan C. Wisher

Bradyn A. Wright

8th Grade

Cayden P. Anderson

Sean W. Arney

Milan J. Bennett

Hudson T. Biggs

Zachariah D. Bourff

Rhiana M. Bowman

Gracen S. Brown

Jackson L. Chiu

Emma R. Conaway

Avery J. Cox

Elleya K. Duncan

Isaac H. Ealy

Drake E. Evans

Brea G. Foreman

Morgan R. Foster

Kamryn L. Garber

Micah K. Greer

Hattie I. Harlow

Jillian A. Harris

Autumn N. Harsh

Aj W. Helmberger

Grace M. Henderson

Carson D. Henn

Brody K. Hobson

Jaycee G. Holt

Addison F. Hoover

Hannah G. Hoover

Sophia C. Hudson

Micah L. Irwin

Daylin R. Jackson

Michael W. Jarrell

Genesis C. Johnson

Brayden L. Kline

Sabrina L. Ly

Joy E. Marley

Regan L. Mcguire

Lincoln S. Mckillip

Zoe S. Mince

Ian T. Mouser

Ethan R. Oliver

Camden B. Oyler

Shane W. Paulison

Anna R. Pownall

Elias L. Reed

Madison R. Rice

Andrew M. Ring

Emma K. Roe

Lucas P. Sceggell

Madelynn R. Shoaff

Sara H. Sonnenberg

Chloe J. Trent

Noah J. Watson

London E. Younce

Braylee G. Young

CAYDEN P. ANDERSON
SEAN W. ARNEY
MILAN J. BENNETT
HUDSON T. BIGGS
ZACHARIAH D. BOURFF
RHIANA M. BOWMAN
GRACEN S. BROWN
JACKSON L. CHIU
EMMA R. CONAWAY
AVERY J. COX
ELLEYA K. DUNCAN
ISAAC H. EALY
DRAKE E. EVANS
BREA G. FOREMAN
MORGAN R. FOSTER
KAMRYN L. GARBER
MICAH K. GREER
HATTIE I. HARLOW
JILLIAN A. HARRIS
AUTUMN N. HARSH
AJ W. HELMBERGER
GRACE M. HENDERSON
CARSON D. HENN
BRODY K. HOBSON
JAYCEE G. HOLT
ADDISON F. HOOVER
HANNAH G. HOOVER
SOPHIA C. HUDSON
MICAH L. IRWIN
DAYLIN R. JACKSON
MICHAEL W. JARRELL
GENESIS C. JOHNSON
BRAYDEN L. KLINE
SABRINA L. LY
JOY E. MARLEY
REGAN L. MCGUIRE
LINCOLN S. MCKILLIP
ZOE S. MINCE
IAN T. MOUSER
ETHAN R. OLIVER
CAMDEN B. OYLER
SHANE W. PAULISON
ANNA R. POWNALL
ELIAS L. REED
MADISON R. RICE
ANDREW M. RING
EMMA K. ROE
LUCAS P. SCEGGELL
MADELYNN R. SHOAFF
SARA H. SONNENBERG
CHLOE J. TRENT
NOAH J. WATSON
LONDON E. YOUNCE
BRAYLEE G. YOUNG

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