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Western Intermediate 2020-2021 3rd week Honor Roll announced

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Honor Roll

ALL A's

3rd Grade

MOLLY K. AILOR

DRAKE A. ALTMILLER

ASHER W. BARNES

JACK H. BARNEY

MAKENZIE B. BARTON

ABIGAIL R. BLUMENBERG

BENJAMIN A. BOLES

GRACE M. BOUGH

BRIANNA S. BRUCE

LOGAN T. BURNS

QUINN K. CARDINAL

HUDSON A. CASTILLO

LOGAN N. CHANDLER

SOPHIA P. CLINE

MAURA P. COX

BRAXTON Z. DEETER

GRAICYN M. DEWEY

JOSEPH M. DIPAOLA

ALYSSA J. DUPAY

AIDAN J. EWING

TYLER J. FINNEY

RAYMOND L. GREEN

OLIVIA J. GRINSTEAD

SAVANA E. HALTERMAN

GAVYN S. HANCOCK

HADLEY G. HOLLINGSWORTH

ROBERT B. HOOD JR

JAY W. HORRELL

JOURNIE E. JOHNSON

ELLA K. KHATIBI

OLIVIA E. MARTIN

EMILIJA T. MIJIC

ALYNA NGUYEN

ADDI A. RUSH

BLAKE A. SEARS

AARAV B. SHUKLA

AVERY D. SILVERS

CHAYSE S. SMITH

BARRETT H. SPOON

KAMDEN J. STEELE

PEYTON B. STEINSBERGER

AALIYAH R. STEWART

BENTLEE G. STORIE

LILLIAN M. WILLIAMS

BENTLEY M. WOOD

LIAM M. WRIGHT

MARRA M. ZWIEFELHOFER

4th Grade

LEVI M. BAKER

HALEY E. BOGUE

MAXWELL R. BOWERS

SPENCER S. CROW

CADYNCE A. CURNUTT

SOPHIA G. DECHERT

ABIGAIL A. DEMARCO

AVA G. DILLMAN

CHEYENNE DILSAVER

LUCY A. DIPAOLA

AIDEN R. EADS

JACKSON R. FORMAN

RILEY K. FRANKLIN

TRISTAN J. FULLER

OWEN B. GALBRAITH

ADDISYN J. GIBSON

LUKE M. HARSH

KENNEDY E. HART

KORA A. HART

MARLI A. HUNTER

SOPHIA J. KNOTT

MADISON E. LEAVITT

AYDEN J. MARTIN

ELLA M. MASHINO

HUDSON A. MELLOH

DREW M. MERCER

ISAAC J. MILLER

GRETCHEN S. RAAB

ADILENE P. SCANLON

EDEN M. SHOAFF

ADDISON R. SMITH

KONNER W. STUMPF

BRAYDEN L. SUNDAY

HALLE G. WADDELL

LEAH A. WAGNER

HUDSON A. WELLS

KIMBERLY R. WILLIAMS

JAXSON A. YENTES

PEYTON A. YENTES

CARTER M. YOUNG

5th Grade

BRIAN M. BALDWIN

ALLORA M. BEVINGTON

LEXIE R. BREWER

VICTOR CHANG

BRYSEN R. COLLINS

NATHAN T. CONDO

ELLA G. CRUME

BRIANNA N. DAVIS

KARA A. DEGRAFFENREID

ANDY V. DOAN

AUSTIN T. EADS

ASMA K. ELTOM

NORAH L. EWING

BLAKE P. FOGG

ISAIAH C. GASKINS

GAVYN W. HARTZLER

KHLOE A. HENDERSON

SOPHIA A. HOOD

BERKLEY M. HUNTER

MASON E. HURST

CLAIRE L. KOONCE

KENDALL A. KRAUSE

ELI M. MAST

LUCAS A. MCLAUGHLIN

TYSON K. MCLAUGHLIN

DAKOTA A. MILLER

ISABELLE R. MILLER

CLAYTON F. OUSLEY

WYATT J. OUSLEY

TRENTON C. PEBLEY

AIDEN A. RING

GRACIE A. SHADE

BRAYLEE M. SKINNER

KYNLEE F. SUMMERS

EMILY THANG

MADISON F. WILLIAMS

EMMA S. WYRICK

ELLA G. YEARY

ALL A's & B's

3rd Grade

JAKE C. ABNER

ETHAN M. ALDERFER

NOAH E. ANDERSON

EMBRY L. ANGLE

KENDALL A. BEHELER

JACKSON J. BRADLEY

MADISON F. BUTTERMORE

EMMELYNN A. CANADY

OLIVIA R. COOMER

DELANEY DILSAVER

SOPHIE T. DOAN

OWEN A. DOUGAN

CHAYA J. ELLISON

MAKENZIE B. ENNIS

RILYNN B. FISCUS

JULIET M. FOLTZ

BRYSON K. FORD

JOSSLYN A. FRITZ

KEATON J. FULLER

CRISTIAN N. GONZALEZ

SOPHIA A. GREENE

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OWEN R. GRINSTEAD

JACKSON A. GROVES

CAYDEN C. HALL

AMELIA R. HARLOW

TATE R. HARTZLER

GARRETT C. HAYNES

RICKY D. HONG

MICAH J. HUMMER

ALAYAH C. JOHNSTON

GARRETT W. KANE

KIAN M. KENNEDY

WILLOW A. KINSEY

ADRIENNE N. LAMP

AYLA M. LASHLEE

BEAU M. LAY

ALIYAH N. LEMONS

ABIGAIL K. LOWERY

EMILIE E. LUNSFORD

SHAYLEIGH N. LYTLE

MUKHIL MADHAN

HADLEE S. MANSFIELD

BRANDYN S. MCKINNEY

KHRISTOPHER N. MEANS

MADISON E. MILLER

ANNABELLE G. MORGAN

LILLIAN G. OBERMEYER

SIENNA N. OSBORN

TIERNAN L. OWENS

HUDSON A. PEDIGO

KEYRANIS Z. PEREZ

EMMA R. PETTIT

AMI REAGIN

MACKENZIE G. REED

ZACHARIAH D. REES

SKYLA K. ROADRUCK

JUDAH D. SAPPINGTON

LEVI W. SCHAVE

NORAH J. SHADE

DAVID E. SHEPARD

PARKER L. SHULL

JUDE F. SISCEL

EMMA L. SOTO

ZANE E. STAFFORD

GRACIE L. SUNDAY

HUDSON J. TANNER

BRYLEE R. TURLINGTON

LINCOLN M. WALTERS

KAYLEIGH A. WATSON

OLIVIA D. WHITE

JACOB L. WILLIAMS

KIERRA E. WORD

4th Grade

KYLEIGH R. ADAMS

KOLTEN K. ALTMAIER

EASTON B. ANGLE

OLIVIA C. ASHLEY

BRAYDEN M. AUTH

BRAYDEN A. BLUMENBERG

FINLEY D. BOLEN

LANDEN J. BROWN

IAUNI M. DAVIDSON

ETHAN E. ECHELBARGER

BRINLEY C. ERNSTING

BRIEL A. FINK

LANDON W. GILLES

ALEXANDER D. GOSSMAN

GREYSON P. HAMILTON

ALEXANDER T. HARTMAN

BRAYDEN M. HERRERA

LUKE N. HOBENSACK

AYDEN A. HUEY

LEXUS J. JAMES

JACKSON C. LAUDERBAUGH

LILY R. MARSHALL

NOLAN A. MILLER

MACI R. MOTE

MAYA G. MUNSEY

MOLLIE N. PAUL

MICHAEL L. RICE

AUSTIN C. RING

PAYSON A. ROE

CAMERON S. SABADOS

CHLOE F. SABADOS

BELLA M. SCALES

JACOB M. SCOTT

ELLA G. SHOEMAKER

GWENYTH C. SYLVESTER

KYNDELL A. TEDDER

EMERY S. TURNER

HAYDEN R. WHITE

GAVIN M. WILLIAMS

ETHAN A. WILSON

5th Grade

BRAXTON J. ANDERSON

KELLY L. BALDWIN

LEIGHTON A. BARNES

BECK W. BENNETT

TYLER J. BLUNCK

MITCHELL A. BOSTIC

LAYLA M. BURNS

LYDIA M. CAMP

CAITLYN D. CARPENTER

LIAM M. CASTILLO

ELEANOR C. CHAPIN

CORDARO D. CLARK

SHYLAH E. CORNE

SHELBY M. CROMWELL

KYA G. DELON-KUCHOLICK

ALEXANDER J. DOJCINOVSKI

ETHAN R. DOWDEN

GAVIN J. ERB

LILY L. FIELDS

EASTON M. FORD

AVERY M. FRANKLIN

NATALIE A. GLOVER

LILY J. HART

LIAM A. HEATHERS

JADA V. JONES

NOLAN A. KLINE

IAN M. KWIEK

DANA N. LEWIS

NOLAN W. MCCORD

JAYLA G. MCDORMAN

ALLISON K. MCKITRICK

KASYN J. MESSNER

NOLAN M. MILLER

MILEY K. MINCE

KAYLIE L. MUSGRAVE

DANIEL L. OUSLEY

OLIVIA J. OYLER

FENDER H. PAUL

LILA J. PETERS

GRACE L. RAMSEY-OBERHOLTZER

HAYDEN E. RIGLE

AVA D. ROBERSON

AVA M. ROE

ANTONIO SANCHEZ

ISABELLA SANCHEZ

LUCY E. SCHAVE

RAELEY A. SCOTT

PORTER D. SIMMONS

MYLIE A. SMITH

JAXON M. SULLIVAN

ALISSA J. SWING

KENNEDY A. TISHNER

ABIGAIL K. TUPA

MAYA L. WALDEN

MAYLEE D. WALDEN

ADDISON A. WHITE

PAIGE N. WILLIAMS

KAIDEN C. WORLAND

LOGAN J. WYRICK

JAKE C. ABNER
ETHAN M. ALDERFER
NOAH E. ANDERSON
EMBRY L. ANGLE
KENDALL A. BEHELER
JACKSON J. BRADLEY
MADISON F. BUTTERMORE
EMMELYNN A. CANADY
OLIVIA R. COOMER
DELANEY DILSAVER
SOPHIE T. DOAN
OWEN A. DOUGAN
CHAYA J. ELLISON
MAKENZIE B. ENNIS
RILYNN B. FISCUS
JULIET M. FOLTZ
BRYSON K. FORD
JOSSLYN A. FRITZ
KEATON J. FULLER
CRISTIAN N. GONZALEZ
SOPHIA A. GREENE
OWEN R. GRINSTEAD
JACKSON A. GROVES
CAYDEN C. HALL
AMELIA R. HARLOW
TATE R. HARTZLER
GARRETT C. HAYNES
RICKY D. HONG
MICAH J. HUMMER
ALAYAH C. JOHNSTON
GARRETT W. KANE
KIAN M. KENNEDY
WILLOW A. KINSEY
ADRIENNE N. LAMP
AYLA M. LASHLEE
BEAU M. LAY
ALIYAH N. LEMONS
ABIGAIL K. LOWERY
EMILIE E. LUNSFORD
SHAYLEIGH N. LYTLE
MUKHIL MADHAN
HADLEE S. MANSFIELD
BRANDYN S. MCKINNEY
KHRISTOPHER N. MEANS
MADISON E. MILLER
ANNABELLE G. MORGAN
LILLIAN G. OBERMEYER
SIENNA N. OSBORN
TIERNAN L. OWENS
HUDSON A. PEDIGO
KEYRANIS Z. PEREZ
EMMA R. PETTIT
AMI REAGIN
MACKENZIE G. REED
ZACHARIAH D. REES
SKYLA K. ROADRUCK
JUDAH D. SAPPINGTON
LEVI W. SCHAVE
NORAH J. SHADE
DAVID E. SHEPARD
PARKER L. SHULL
JUDE F. SISCEL
EMMA L. SOTO
ZANE E. STAFFORD
GRACIE L. SUNDAY
HUDSON J. TANNER
BRYLEE R. TURLINGTON
LINCOLN M. WALTERS
KAYLEIGH A. WATSON
OLIVIA D. WHITE
JACOB L. WILLIAMS
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