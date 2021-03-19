Western Intermediate 2020-2021 3rd week Honor Roll announced

ALL A's
3rd Grade
MOLLY K. AILOR
DRAKE A. ALTMILLER
ASHER W. BARNES
JACK H. BARNEY
MAKENZIE B. BARTON
ABIGAIL R. BLUMENBERG
BENJAMIN A. BOLES
GRACE M. BOUGH
BRIANNA S. BRUCE
LOGAN T. BURNS
QUINN K. CARDINAL
HUDSON A. CASTILLO
LOGAN N. CHANDLER
SOPHIA P. CLINE
MAURA P. COX
BRAXTON Z. DEETER
GRAICYN M. DEWEY
JOSEPH M. DIPAOLA
ALYSSA J. DUPAY
AIDAN J. EWING
TYLER J. FINNEY
RAYMOND L. GREEN
OLIVIA J. GRINSTEAD
SAVANA E. HALTERMAN
GAVYN S. HANCOCK
HADLEY G. HOLLINGSWORTH
ROBERT B. HOOD JR
JAY W. HORRELL
JOURNIE E. JOHNSON
ELLA K. KHATIBI
OLIVIA E. MARTIN
EMILIJA T. MIJIC
ALYNA NGUYEN
ADDI A. RUSH
BLAKE A. SEARS
AARAV B. SHUKLA
AVERY D. SILVERS
CHAYSE S. SMITH
BARRETT H. SPOON
KAMDEN J. STEELE
PEYTON B. STEINSBERGER
AALIYAH R. STEWART
BENTLEE G. STORIE
LILLIAN M. WILLIAMS
BENTLEY M. WOOD
LIAM M. WRIGHT
MARRA M. ZWIEFELHOFER
4th Grade
LEVI M. BAKER
HALEY E. BOGUE
MAXWELL R. BOWERS
SPENCER S. CROW
CADYNCE A. CURNUTT
SOPHIA G. DECHERT
ABIGAIL A. DEMARCO
AVA G. DILLMAN
CHEYENNE DILSAVER
LUCY A. DIPAOLA
AIDEN R. EADS
JACKSON R. FORMAN
RILEY K. FRANKLIN
TRISTAN J. FULLER
OWEN B. GALBRAITH
ADDISYN J. GIBSON
LUKE M. HARSH
KENNEDY E. HART
KORA A. HART
MARLI A. HUNTER
SOPHIA J. KNOTT
MADISON E. LEAVITT
AYDEN J. MARTIN
ELLA M. MASHINO
HUDSON A. MELLOH
DREW M. MERCER
ISAAC J. MILLER
GRETCHEN S. RAAB
ADILENE P. SCANLON
EDEN M. SHOAFF
ADDISON R. SMITH
KONNER W. STUMPF
BRAYDEN L. SUNDAY
HALLE G. WADDELL
LEAH A. WAGNER
HUDSON A. WELLS
KIMBERLY R. WILLIAMS
JAXSON A. YENTES
PEYTON A. YENTES
CARTER M. YOUNG
5th Grade
BRIAN M. BALDWIN
ALLORA M. BEVINGTON
LEXIE R. BREWER
VICTOR CHANG
BRYSEN R. COLLINS
NATHAN T. CONDO
ELLA G. CRUME
BRIANNA N. DAVIS
KARA A. DEGRAFFENREID
ANDY V. DOAN
AUSTIN T. EADS
ASMA K. ELTOM
NORAH L. EWING
BLAKE P. FOGG
ISAIAH C. GASKINS
GAVYN W. HARTZLER
KHLOE A. HENDERSON
SOPHIA A. HOOD
BERKLEY M. HUNTER
MASON E. HURST
CLAIRE L. KOONCE
KENDALL A. KRAUSE
ELI M. MAST
LUCAS A. MCLAUGHLIN
TYSON K. MCLAUGHLIN
DAKOTA A. MILLER
ISABELLE R. MILLER
CLAYTON F. OUSLEY
WYATT J. OUSLEY
TRENTON C. PEBLEY
AIDEN A. RING
GRACIE A. SHADE
BRAYLEE M. SKINNER
KYNLEE F. SUMMERS
EMILY THANG
MADISON F. WILLIAMS
EMMA S. WYRICK
ELLA G. YEARY
ALL A's & B's
3rd Grade
JAKE C. ABNER
ETHAN M. ALDERFER
NOAH E. ANDERSON
EMBRY L. ANGLE
KENDALL A. BEHELER
JACKSON J. BRADLEY
MADISON F. BUTTERMORE
EMMELYNN A. CANADY
OLIVIA R. COOMER
DELANEY DILSAVER
SOPHIE T. DOAN
OWEN A. DOUGAN
CHAYA J. ELLISON
MAKENZIE B. ENNIS
RILYNN B. FISCUS
JULIET M. FOLTZ
BRYSON K. FORD
JOSSLYN A. FRITZ
KEATON J. FULLER
CRISTIAN N. GONZALEZ
SOPHIA A. GREENE
OWEN R. GRINSTEAD
JACKSON A. GROVES
CAYDEN C. HALL
AMELIA R. HARLOW
TATE R. HARTZLER
GARRETT C. HAYNES
RICKY D. HONG
MICAH J. HUMMER
ALAYAH C. JOHNSTON
GARRETT W. KANE
KIAN M. KENNEDY
WILLOW A. KINSEY
ADRIENNE N. LAMP
AYLA M. LASHLEE
BEAU M. LAY
ALIYAH N. LEMONS
ABIGAIL K. LOWERY
EMILIE E. LUNSFORD
SHAYLEIGH N. LYTLE
MUKHIL MADHAN
HADLEE S. MANSFIELD
BRANDYN S. MCKINNEY
KHRISTOPHER N. MEANS
MADISON E. MILLER
ANNABELLE G. MORGAN
LILLIAN G. OBERMEYER
SIENNA N. OSBORN
TIERNAN L. OWENS
HUDSON A. PEDIGO
KEYRANIS Z. PEREZ
EMMA R. PETTIT
AMI REAGIN
MACKENZIE G. REED
ZACHARIAH D. REES
SKYLA K. ROADRUCK
JUDAH D. SAPPINGTON
LEVI W. SCHAVE
NORAH J. SHADE
DAVID E. SHEPARD
PARKER L. SHULL
JUDE F. SISCEL
EMMA L. SOTO
ZANE E. STAFFORD
GRACIE L. SUNDAY
HUDSON J. TANNER
BRYLEE R. TURLINGTON
LINCOLN M. WALTERS
KAYLEIGH A. WATSON
OLIVIA D. WHITE
JACOB L. WILLIAMS
KIERRA E. WORD
4th Grade
KYLEIGH R. ADAMS
KOLTEN K. ALTMAIER
EASTON B. ANGLE
OLIVIA C. ASHLEY
BRAYDEN M. AUTH
BRAYDEN A. BLUMENBERG
FINLEY D. BOLEN
LANDEN J. BROWN
IAUNI M. DAVIDSON
ETHAN E. ECHELBARGER
BRINLEY C. ERNSTING
BRIEL A. FINK
LANDON W. GILLES
ALEXANDER D. GOSSMAN
GREYSON P. HAMILTON
ALEXANDER T. HARTMAN
BRAYDEN M. HERRERA
LUKE N. HOBENSACK
AYDEN A. HUEY
LEXUS J. JAMES
JACKSON C. LAUDERBAUGH
LILY R. MARSHALL
NOLAN A. MILLER
MACI R. MOTE
MAYA G. MUNSEY
MOLLIE N. PAUL
MICHAEL L. RICE
AUSTIN C. RING
PAYSON A. ROE
CAMERON S. SABADOS
CHLOE F. SABADOS
BELLA M. SCALES
JACOB M. SCOTT
ELLA G. SHOEMAKER
GWENYTH C. SYLVESTER
KYNDELL A. TEDDER
EMERY S. TURNER
HAYDEN R. WHITE
GAVIN M. WILLIAMS
ETHAN A. WILSON
5th Grade
BRAXTON J. ANDERSON
KELLY L. BALDWIN
LEIGHTON A. BARNES
BECK W. BENNETT
TYLER J. BLUNCK
MITCHELL A. BOSTIC
LAYLA M. BURNS
LYDIA M. CAMP
CAITLYN D. CARPENTER
LIAM M. CASTILLO
ELEANOR C. CHAPIN
CORDARO D. CLARK
SHYLAH E. CORNE
SHELBY M. CROMWELL
KYA G. DELON-KUCHOLICK
ALEXANDER J. DOJCINOVSKI
ETHAN R. DOWDEN
GAVIN J. ERB
LILY L. FIELDS
EASTON M. FORD
AVERY M. FRANKLIN
NATALIE A. GLOVER
LILY J. HART
LIAM A. HEATHERS
JADA V. JONES
NOLAN A. KLINE
IAN M. KWIEK
DANA N. LEWIS
NOLAN W. MCCORD
JAYLA G. MCDORMAN
ALLISON K. MCKITRICK
KASYN J. MESSNER
NOLAN M. MILLER
MILEY K. MINCE
KAYLIE L. MUSGRAVE
DANIEL L. OUSLEY
OLIVIA J. OYLER
FENDER H. PAUL
LILA J. PETERS
GRACE L. RAMSEY-OBERHOLTZER
HAYDEN E. RIGLE
AVA D. ROBERSON
AVA M. ROE
ANTONIO SANCHEZ
ISABELLA SANCHEZ
LUCY E. SCHAVE
RAELEY A. SCOTT
PORTER D. SIMMONS
MYLIE A. SMITH
JAXON M. SULLIVAN
ALISSA J. SWING
KENNEDY A. TISHNER
ABIGAIL K. TUPA
MAYA L. WALDEN
MAYLEE D. WALDEN
ADDISON A. WHITE
PAIGE N. WILLIAMS
KAIDEN C. WORLAND
LOGAN J. WYRICK
|JAKE C. ABNER
|ETHAN M. ALDERFER
|NOAH E. ANDERSON
|EMBRY L. ANGLE
|KENDALL A. BEHELER
|JACKSON J. BRADLEY
|MADISON F. BUTTERMORE
|EMMELYNN A. CANADY
|OLIVIA R. COOMER
|DELANEY DILSAVER
|SOPHIE T. DOAN
|OWEN A. DOUGAN
|CHAYA J. ELLISON
|MAKENZIE B. ENNIS
|RILYNN B. FISCUS
|JULIET M. FOLTZ
|BRYSON K. FORD
|JOSSLYN A. FRITZ
|KEATON J. FULLER
|CRISTIAN N. GONZALEZ
|SOPHIA A. GREENE
|OWEN R. GRINSTEAD
|JACKSON A. GROVES
|CAYDEN C. HALL
|AMELIA R. HARLOW
|TATE R. HARTZLER
|GARRETT C. HAYNES
|RICKY D. HONG
|MICAH J. HUMMER
|ALAYAH C. JOHNSTON
|GARRETT W. KANE
|KIAN M. KENNEDY
|WILLOW A. KINSEY
|ADRIENNE N. LAMP
|AYLA M. LASHLEE
|BEAU M. LAY
|ALIYAH N. LEMONS
|ABIGAIL K. LOWERY
|EMILIE E. LUNSFORD
|SHAYLEIGH N. LYTLE
|MUKHIL MADHAN
|HADLEE S. MANSFIELD
|BRANDYN S. MCKINNEY
|KHRISTOPHER N. MEANS
|MADISON E. MILLER
|ANNABELLE G. MORGAN
|LILLIAN G. OBERMEYER
|SIENNA N. OSBORN
|TIERNAN L. OWENS
|HUDSON A. PEDIGO
|KEYRANIS Z. PEREZ
|EMMA R. PETTIT
|AMI REAGIN
|MACKENZIE G. REED
|ZACHARIAH D. REES
|SKYLA K. ROADRUCK
|JUDAH D. SAPPINGTON
|LEVI W. SCHAVE
|NORAH J. SHADE
|DAVID E. SHEPARD
|PARKER L. SHULL
|JUDE F. SISCEL
|EMMA L. SOTO
|ZANE E. STAFFORD
|GRACIE L. SUNDAY
|HUDSON J. TANNER
|BRYLEE R. TURLINGTON
|LINCOLN M. WALTERS
|KAYLEIGH A. WATSON
|OLIVIA D. WHITE
|JACOB L. WILLIAMS
|KIERRA E. WORD