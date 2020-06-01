Western High School All A Honor Roll

All A Honor Roll Western High School
EMILY G. AKERS
PAUL L. AMAYA
DYLAN G. ANTHONY
SETH N. BAKER
BLAKE I. BANTER
DYLAN G. BARKLEY
ETHAN W. BELT
TAYLOR J. BERRY
ELLA M. BIGGS
BROOKLYNNE K. BOLINGER
ISAAC J. BOURFF
PAYTON R. BOZARD
FAITH D. BRADLEY
PETER J. BRADSHAW
ABIGAIL L. BRANDENBURG
AIDEN J. BRANDENBURG
DESTINY M. BRATCHER
GABRIEL V. BUMGARDNER
SYDNEY BURK
ELIJAH I. BURRESS
MARLEE F. CAMPBELL
RYAN J. CANNON
JESSE T. CARTER
LANDON G. CARTER
ABIGAIL R. CHAMBERS
SPENCER M. CHAMBERS
DAWSON A. CHIU
ZACHARY A. CLINE
ISABELLA K. COLLINS
MAXWELL D. COLLINS
CHLOE R. CONAWAY
TROY W. CONAWAY
MADISYN C. CONNOLLY
JONATHAN A. COOK
IAN J. COON
HANNAH N. COOPER
HALLIE N. CREASON
ADRIAN A. CUEVAS
JAMESON C. DAVENPORT
MITCHELL A. DEAN
PARKER A. DEAN
MARIA M. DECLEENE
BREANNA M. DEWEESE
ROBERT M. DINN
BRET K. ECHELBARGER
MATTHEW C. EDISON
CADE J. EPP
CHANSY FAELDIN
LILLIAN K. FISCHER
KIELI A. FOGG
BROOKE L. FORTUNE
ABIGAIL R. FOUTS
GRACIE N. FREEMAN
GRACE E GATEWOOD
TAYLOR L. GODFREY
LANGLEY M. GOOD
BENJAMIN GRANFIELD
LAUREL G. GRANFIELD
VICTORIA F. GRANT
OLIVIA N. GREEN
MOLLY C. GREER
ANNA K. GROBENGIESER
KARLEY D. GROVES
ROWAN J. HALE
HANNAH G. HALL
SADIE J. HARDING
MAISY M. HARLOW
MCKENNAH M. HARRELL
SAVANNAH L. HARRELL
JENAKA B. HAWKINS
ALIVIA R. HENN
LEVI T. HICKS
MASON O. HILL
PATRICK T. HOBSON
QUINN L. HOOVER
KACE A. HOWARD
SAMANTHA G. HUBBARD
JENNA N. HULKA
HAYLI M. IRVIN
MICHAELA S. IRWIN
ALEX D. JACKSON
ELIZABETH N. JARRELL
CARTER C. JARVIS
ATTICUS C. JENKINS
ELIJAH A. JOHNSON
MADISON B. JOHNSON
TILLIE M. KANABLE
CLAYTON J. KELLY
SOPHIE KELLY
EMMA E. KEY
POLINA A. KIM
EMILY B. KING
MITCHELL A. KNEPLEY
GRACE ELLEN S. KNOLINSKI
MADELYN R. KUNKLE
CHLOE A. LAKE
ADEN C. LAM
LINDSAY J. LARSON
NEVE E. LAWSON
KARLY A. LECHNER
KARSON J. LECHNER
EDWIN K. LEONG
MONA R. LEVINE
RILEY C. LEWIS
COLE D. LOCKWOOD
CAROLINE E. LONG
LILY A. LONG
ABIGAIL R. LOPEZ
ARIE P. LOWE
ELIZA J. LUTGEN
SIERRA P. MABREY
JOHN R. MAHER
MARTIN A. MALDONADO
SARAH L. MANUEL
LUKE P. MAWBEY
KYNDAL M. MELLADY
SAMANTHA A. MINNS
ANNA B. MOORE
CLAIRE E. MOORE
EMMA G. MOORE
JACOB M. MOORE
JOSEPH T. MOORE
DEVIN MOREDOCK
SOPHIA M. MORENO
MADISON N. MUNSEY
ANDREW M. NEWCOMER
NATALIE A. NUTT
ETHAN E. OBANION
ABIGAIL N. ORIGER
MORGAN A. OUSLEY
CHIOMA OZOIGBO
OBIEKEZIE OZOIGBO
JOSEPH G. PACKARD
NAOMI G. PACKARD
JETHRO I. PARADO
MADISON E. PARR
ABIGAIL G. PASQUALE
ALANA K. PATE
SOPHIA K. PATE
NIAH L. PATEL
KAYDEN D. PAX
REECE L. PELGEN
REBECCA G. PENROD
SARA N. PENROD
LUCAS A. PITZER
CHRISTIAN R. POWNALL
SHYZEADRIEA M. PRATER
TRENTON S. PULSIPHER
AUDREY C. RASSEL
COLLIN D. RASSEL
JACE C. RAYL
ANDREA R. REEDER
HALLE K. REZO
KATIE A. RUNYON
EMILY G. SALOMON
KYLE L. SANDERS
HALEY A. SCOTT
TAYLOR N. SCOTT
KENSLEY R. SEEKRI
CADE E. SHOCK
EMMA L. SHOEMAKER
CAMERON R. SHREWSBURY
NARASIMHA D. SINKFIELD
VEENA O. SINKFIELD
CAITLYN J. SMITH
JOSHUA R. SMITH
KAESHA B. SMITH
KEONA M. SMITH
KINSEY M. SMITH
MADYSON M. SMITH
MICHAYAH J. SMITH
MOLLIE R. SMITH
SEAN M. SONNENBERG
HAYDEN R. SORDELET
MICHAELA B. STEWART
TREY A. STONE
KATHLEEN E. SZERDY
VIANNA G. TAFLINGER
MARIANA TASKEY
MACKENZIE A. TEDDER
IAN S. THURSTON
MATTHEW P. TUCHSCHERER
NATHAN A. TUCHSCHERER
KIERSTEN B. TYLER
ANISSA K. WASHINGTON
RAYMOND D. WEIGT
SOPHIA G. WEIGT
PAIGE M. WELLS
AVA E. WILLIAMSON
ELLA G. WILLIAMSON
CIERRA F. WILSON
MALEAH R. WINGER
CALEB D. WOOLACE
DYLAN P. ZWEIFEL