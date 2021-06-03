You have permission to edit this article.
Edit
editor's pick featured

Western High School '20-'21 Second Semester All A & A/B Honor Roll students announced

  • Updated
  • Comments
  • 4 min to read
Honor Roll

All A Honor Roll

SOPHIA M. ADAMS

KAYLEE M. AESCHLIMAN

PAUL L. AMAYA

DYLAN G. ANTHONY

TREY J. ANTHONY

MONTE V. BABB

SKYLYNN K. BAILEY

SETH N. BAKER

MEA R. BANTER

CHLOE E. BARKER

DYLAN G. BARKLEY

HAELIE E. BELLAW

ELLA M. BIGGS

BRADY T. BITNER

GRACE A. BOHLMANN

ANNALISE B. BOWLBY

MILES D. BOWLEY

PAYTON R. BOZARD

LAUREN J. BRADLEY

PETER J. BRADSHAW

REGAN N. BRADY

AIDEN J. BRANDENBURG

LAUREN N. BRANTLEY

HANNAH G. BRAY-PLUMMER

ANNA M. BUCH

SYDNEY BURK

EVAN N. BUTCHER

DAWSON A. CHIU

ZACHARY A. CLINE

JONATHAN A. COOK

CASSIE V. CREGAR

ADRIAN A. CUEVAS

ZOE L. DAMRON

MITCHELL A. DEAN

FIFE T. DECK

MARIA M. DECLEENE

ROBERT M. DINN

ISABELLE C. DROLL

MATTHEW C. EDISON

JACKSON T. EDWARDS

MALAK L. ELTOM

CADE J. EPP

MALLORY E. FALCIGNO

LILLIAN K. FISCHER

GRACIE N. FREEMAN

LANGLEY M. GOOD

BENJAMIN GRANFIELD

CHAD E. GRAVES

MOLLY C. GREER

HANNAH G. HALL

SADIE J. HARDING

LILIANA A. HESS

TATE A. HESTON

JACOB C. HOLT

QUINN L. HOOVER

JENNA N. HULKA

PRESTON R. HUNT

HAYLI M. IRVIN

MICHAELA S. IRWIN

ELIZABETH N. JARRELL

CARTER C. JARVIS

ATTICUS C. JENKINS

ASHTON W. JUSTICE

EVAN M. KALLIO

JACIE M. KELLER

CLAYTON J. KELLY

SOPHIE KELLY

JYLLIAN J. KNOLINSKI

EVAN R. KRETZ

BRADLEY I. LAW

EDWIN K. LEONG

RILEY C. LEWIS

CAROLINE E. LONG

LILY A. LONG

COLLIN M. LONGSHORE

ABIGAIL R. LOPEZ

ARIE P. LOWE

ELIZA J. LUTGEN

SIERRA P. MABREY

MARTIN A. MALDONADO

LUKE P. MAWBEY

ADRIENNE E. MCCARTY

CAROLINE M. MCCARTY

ADDISYN F. MCCLAIN

HALEY E. MCDANIEL

KYNDAL M. MELLADY

ELIZABETH M. MERCER

MORGAN E. MILLER

EMMA G. MOORE

JOSEPH T. MOORE

EMMA R. MORGAN

ANDREW M. NEWCOMER

NATALIE A. NUTT

ABIGAIL N. ORIGER

MORGAN A. OUSLEY

CHIOMA OZOIGBO

OBIEKEZIE D. OZOIGBO

NAOMI G. PACKARD

JERICHO B. PARADO

MADISON E. PARR

ALANA K. PATE

NIAH L. PATEL

LUCAS A. PITZER

ANDREA POLAKOVA

CHRISTIAN R. POWNALL

TRENTON S. PULSIPHER

AUDREY C. RASSEL

TIMOTHY M. RENKEN

KENDALL R. RHEES

CHLOE L. RISLEY

REESE K. RUDY

KYLE L. SANDERS

WILLIAM C. SCARBERRY

TAYLOR N. SCOTT

KENSLEY R. SEEKRI

ALEXIS J. SHEPARD

VEENA O. SINKFIELD

JOSHUA R. SMITH

KAESHA B. SMITH

RACHEL H. SMITH

HAYDEN R. SORDELET

MAXIMILIAN A. STANSBURY

MICHAELA B. STEWART

VIANNA G. TAFLINGER

MACKENZIE A. TEDDER

TANNER L. TISHNER

MATTHEW P. TUCHSCHERER

KAYLEIGH I. TURNER

MOLLY J. UNGERER

ANISSA K. WASHINGTON

ABIGAIL J. WEBER

RAYMOND D. WEIGT

MALOREY A. WHITE

ELLA G. WILLIAMSON

CIERRA F. WILSON

MALEAH R. WINGER

BAKER M. WOOLLEY

DYLAN P. ZWEIFEL

A/B Honor Roll

SIMON B. AARON

CHARLES R. AILOR

ALEXANDER J. AMAYA

MIKAELA L. BAGWELL

BRAIDON J. BAILEY

SOPHIA R. BAKER

SELA A. BARNEY

CONNOR S. BEELER

AIDAN J. BELT

GRAHAM C. BERRY

LINCOLN D. BERRY

TAYLOR J. BERRY

AVERY S. BERRYMAN

MASON A. BETZ

MITCHELL A. BETZ

PEYTON A. BITNER

HUNTER R. BLACK

JACOB E. BOHLMANN

ALEXANDER L. BOLINGER

BROOKLYNNE K. BOLINGER

ALEXANDER J. BOURFF

ELIJAH V. BOURFF

BLAINE E. BOWMAN

ALLISON R. BOYLE

ABIGAIL L. BRANDENBURG

DESTINY M. BRATCHER

BRAEDEN S. BRYANT

DYLAN J. BRYANT

MAKAYLA R. BUGHER

CALEB D. BURK

ELIJAH I. BURRESS

HAIMYLIE N. BYRD

MARLEE F. CAMPBELL

RYAN J. CANNON

OLIVIA N. CARLSON

ABIGAIL R. CHAMBERS

LE'NA K. CHAPEL

ETHAN R. CHAPIN

JUSTIN A. CLINE

BRANDON M. COCHRAN

TY W. COLLIER

ISABELLA K. COLLINS

MACKENZIE L. COLLINS

CHLOE R. CONAWAY

KINZIE R. CONAWAY

TROY W. CONAWAY

CHARLES M. CONKLE

PATRICK J. CONNOLLY

CALEB A. COOK

LOTTE COOLS

CARTER J. CRAIG

ALEXIS B. CREAL

HALLIE N. CREASON

CAMDEN K. CREGAR

OLIVIA A. CUMBO

BRAYDEN M. CURNUTT

LOGAN J. CURNUTT

DANI K. DALPOAS

CHERYL M. DASHIELL

JAMESON C. DAVENPORT

Support Local Journalism

Now, more than ever, the world needs trustworthy reporting—but good journalism isn’t free. Please support us by making a contribution.

GAVAN L. DAVIS

LEVI R. DAVIS

MACKINLEY S. DAVIS

MCKENZIE N. DAVIS

ALAINA N. DAY

PARKER A. DEAN

JESSICA D. DEVINE

SAMANTHA L. DEVLIN

ANNA K. DIPAOLA

MARIE A. DIPAOLA

KYLEE A. DUNCAN

MAYA J. DUNLAP

KAELEE R. DUNN

BRET K. ECHELBARGER

BRAYDON R. ERB

IAN K. ERNSTING

DARRYEN S. EVERETT

ASHTON J. FERRIS

ETHAN S. FISHER

KIELI A. FOGG

GRACIE L. FOUCH

KENZIE N. FOUCH

MALORIE E. FOUCH

ABIGAIL R. FOUTS

BROCK V. FRAZIER

TY L. FRAZIER

MICHAEL L. GAINES

TESSA M. GARBER

MACY M. GERBER

GAVIN G. GIFFORD

HAILEY L. GILLEM

TRISTAN M. GOOD

OLIVIA N. GREEN

ANNA K. GROBENGIESER

ABIGAIL L. GUGE

LINSAY E. GUGE

LANDON T. HALE

ROWAN J. HALE

MAISY M. HARLOW

HANNAH L. HARMESON

MCKENNAH M. HARRELL

SAVANNAH L. HARRELL

ANDREW J. HARTMAN

CHASE A. HAYES

KAMI L. HEATH

DESIRAE N. HEATON

NATALIE L. HESS

BEN M. HICKEY

LEVI T. HICKS

LYDIA J. HICKS

KAILEY E. HIGGINS

DYLAN M. HIGHTOWER

MASON O. HILL

MICHAEL T. HJELMELAND

JESSE M. HOLADAY

SPENCER M. HOLDER

HEAVEN R. HOLT-MINAKER

BRAYDEN V. HOUTARI

CHLOE M. HUNT

KYLIE M. IRWIN

HANNAH R. ISAAC

SYDNEY L. JANSEN

LAUREN A. JAPUNDZA

COOPER M. JARVIS

ASHLYNN P. JOHNSON

ELIJAH A. JOHNSON

GARRETT R. JOHNSON JR

ISABEL L. JOHNSON

LEVI S. JOHNSON

PAULA J. JONES

SUSAN E. JONES

BRODY R. JUDEIKA

EMMA E. KAHN

BENTON F. KANABLE

EMILY B. KING

HAZEL M. KING

HAZEN B. KINSLOW

MITCHELL A. KNEPLEY

ADDISON E. KOONCE

CODY L. KRETZ

ADEN C. LAM

NOLAN M. LANDRUM

LINDSAY J. LARSON

KARLY A. LECHNER

KARSON J. LECHNER

KOURTNEY S. LECHNER

LANDON B. LEE

EVAN K. LEISURE

KAHLANI L. LOCKLEAR

MACIE N. LOCKWOOD

GARRETT M. LUPOI

MCKENZIE L. LYTLE

HUNTER B. MAIDEN

MADISON M. MANSFIELD

MIA L. MARKERT

DANIEL J. MARLEY

SARAH J. MARVIN

CAYDEN H. MCCLURE

EMILY M. MCDOWELL

PAIGE N. MCLAUGHLAN

CHASE T. MILLER

NOLAN E. MILLER

TYLER J. MILLER

MYAH N. MINNS

ANNA B. MOORE

JANSEN J. MOORE

SOPHIA M. MORENO

DEUCE A. MORGAN

EDEN MORRISON

BENJAMIN A. MOSS

MADISON N. MUNSEY

JACOB M. MYERS

TEAGAN K. OBENCHAIN

KEEGAN S. OVERTON

JOSEPH G. PACKARD

JETHRO I. PARADO

CAROLINA PARAMO DE LA GARZA

ZACHARY B. PASCHAL

KAYDEN D. PAX

FAITH M. PEASE

AIDEN D. PHILLIPS

ADRIANNAH M. PIERSON

KALISTA E. PISULA

ELLA M. PURCELL

JADA E. QUILLEN

AIDEN S. RAAB

JONAH Q. RAAB

LACY L. RATHBUN

TAYLOR A. RATHBUN

A'JANA N. REED

HARLEE M. REEL

NICHOLAS M. RODGERS

TARYN M. ROE

ABIGAIL M. ROSSMAN

ANNAKIAH L. RULE

ANDREW J. RYAN

WADE I. RYAN

KAELYN M. SCARBERRY

HALEY A. SCOTT

LAINEY A. SCOTT

CONNOR N. SHANE

WILL W. SHEASLEY

CARLEY M. SHEFFER

BLAKE M. SHELBY

HAYDEN O. SHEPHERD

AVERY L. SHOCK

CADE E. SHOCK

KOLE A. SHOCK

OLIVIA L. SHOEMAKER

JILLIAN S. SHORT

CAMERON R. SHREWSBURY

SAVANNAH J. SILVERS

JULIA I. SINGSON

BETHANY J. SMITH

CAITLYN J. SMITH

DYLAN R. SMITH

ISAAC M. SMITH

JAEDON D. SMITH

KEONA M. SMITH

MADYSON M. SMITH

MCKENNA N. SMITH

MOLLIE R. SMITH

MORGEN A. SMITH

SEAN M. SONNENBERG

CAYDEN I. SPENCER

HALEE J. STOKES

TREY A. STONE

DARRIAN X. STORY

ROLLIN J. SULLIVAN

ABBEY J. SUMMERFIELD

AMARI R. SUTTON

ASHLEY J. SWING

MAVERICK J. SWISHER

KATHLEEN E. SZERDY

MARIANA TASKEY

SETH A. THOMSON

IAN S. THURSTON

OLIVIA F. TUCHSCHERER

COBYN C. TUGGLE

MAZZY K. VONDERAHE

JACKSON P. WAGES

AYNDREW A. WAGGONER

LILLIAN M. WARE

ALEX C. WATKINS

LUCY M. WEIGT

MADDEN E. WELLS

PAIGE M. WELLS

AVA D. WENGER

CHRISTIAN A. WHITE

MADISYN T. WHITE

LELA A. WHITESELL

AVAH A. WILLIAMS

BRADLEY P. WILLIAMS

ANTHONY K. WILSON

ZACHARY L. WILSON

BERKELEY M. WOOLLEY

LORYN E. WORTHINGTON

MAKENZIE R. WUNDERLICH

MACKENZIE G. YORK

MARISSA E. YOUNG

SARAH X. ZUBIA-OROZCO

Tags