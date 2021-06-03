Western High School '20-'21 Second Semester All A & A/B Honor Roll students announced

All A Honor Roll
SOPHIA M. ADAMS
KAYLEE M. AESCHLIMAN
PAUL L. AMAYA
DYLAN G. ANTHONY
TREY J. ANTHONY
MONTE V. BABB
SKYLYNN K. BAILEY
SETH N. BAKER
MEA R. BANTER
CHLOE E. BARKER
DYLAN G. BARKLEY
HAELIE E. BELLAW
ELLA M. BIGGS
BRADY T. BITNER
GRACE A. BOHLMANN
ANNALISE B. BOWLBY
MILES D. BOWLEY
PAYTON R. BOZARD
LAUREN J. BRADLEY
PETER J. BRADSHAW
REGAN N. BRADY
AIDEN J. BRANDENBURG
LAUREN N. BRANTLEY
HANNAH G. BRAY-PLUMMER
ANNA M. BUCH
SYDNEY BURK
EVAN N. BUTCHER
DAWSON A. CHIU
ZACHARY A. CLINE
JONATHAN A. COOK
CASSIE V. CREGAR
ADRIAN A. CUEVAS
ZOE L. DAMRON
MITCHELL A. DEAN
FIFE T. DECK
MARIA M. DECLEENE
ROBERT M. DINN
ISABELLE C. DROLL
MATTHEW C. EDISON
JACKSON T. EDWARDS
MALAK L. ELTOM
CADE J. EPP
MALLORY E. FALCIGNO
LILLIAN K. FISCHER
GRACIE N. FREEMAN
LANGLEY M. GOOD
BENJAMIN GRANFIELD
CHAD E. GRAVES
MOLLY C. GREER
HANNAH G. HALL
SADIE J. HARDING
LILIANA A. HESS
TATE A. HESTON
JACOB C. HOLT
QUINN L. HOOVER
JENNA N. HULKA
PRESTON R. HUNT
HAYLI M. IRVIN
MICHAELA S. IRWIN
ELIZABETH N. JARRELL
CARTER C. JARVIS
ATTICUS C. JENKINS
ASHTON W. JUSTICE
EVAN M. KALLIO
JACIE M. KELLER
CLAYTON J. KELLY
SOPHIE KELLY
JYLLIAN J. KNOLINSKI
EVAN R. KRETZ
BRADLEY I. LAW
EDWIN K. LEONG
RILEY C. LEWIS
CAROLINE E. LONG
LILY A. LONG
COLLIN M. LONGSHORE
ABIGAIL R. LOPEZ
ARIE P. LOWE
ELIZA J. LUTGEN
SIERRA P. MABREY
MARTIN A. MALDONADO
LUKE P. MAWBEY
ADRIENNE E. MCCARTY
CAROLINE M. MCCARTY
ADDISYN F. MCCLAIN
HALEY E. MCDANIEL
KYNDAL M. MELLADY
ELIZABETH M. MERCER
MORGAN E. MILLER
EMMA G. MOORE
JOSEPH T. MOORE
EMMA R. MORGAN
ANDREW M. NEWCOMER
NATALIE A. NUTT
ABIGAIL N. ORIGER
MORGAN A. OUSLEY
CHIOMA OZOIGBO
OBIEKEZIE D. OZOIGBO
NAOMI G. PACKARD
JERICHO B. PARADO
MADISON E. PARR
ALANA K. PATE
NIAH L. PATEL
LUCAS A. PITZER
ANDREA POLAKOVA
CHRISTIAN R. POWNALL
TRENTON S. PULSIPHER
AUDREY C. RASSEL
TIMOTHY M. RENKEN
KENDALL R. RHEES
CHLOE L. RISLEY
REESE K. RUDY
KYLE L. SANDERS
WILLIAM C. SCARBERRY
TAYLOR N. SCOTT
KENSLEY R. SEEKRI
ALEXIS J. SHEPARD
VEENA O. SINKFIELD
JOSHUA R. SMITH
KAESHA B. SMITH
RACHEL H. SMITH
HAYDEN R. SORDELET
MAXIMILIAN A. STANSBURY
MICHAELA B. STEWART
VIANNA G. TAFLINGER
MACKENZIE A. TEDDER
TANNER L. TISHNER
MATTHEW P. TUCHSCHERER
KAYLEIGH I. TURNER
MOLLY J. UNGERER
ANISSA K. WASHINGTON
ABIGAIL J. WEBER
RAYMOND D. WEIGT
MALOREY A. WHITE
ELLA G. WILLIAMSON
CIERRA F. WILSON
MALEAH R. WINGER
BAKER M. WOOLLEY
DYLAN P. ZWEIFEL
A/B Honor Roll
SIMON B. AARON
CHARLES R. AILOR
ALEXANDER J. AMAYA
MIKAELA L. BAGWELL
BRAIDON J. BAILEY
SOPHIA R. BAKER
SELA A. BARNEY
CONNOR S. BEELER
AIDAN J. BELT
GRAHAM C. BERRY
LINCOLN D. BERRY
TAYLOR J. BERRY
AVERY S. BERRYMAN
MASON A. BETZ
MITCHELL A. BETZ
PEYTON A. BITNER
HUNTER R. BLACK
JACOB E. BOHLMANN
ALEXANDER L. BOLINGER
BROOKLYNNE K. BOLINGER
ALEXANDER J. BOURFF
ELIJAH V. BOURFF
BLAINE E. BOWMAN
ALLISON R. BOYLE
ABIGAIL L. BRANDENBURG
DESTINY M. BRATCHER
BRAEDEN S. BRYANT
DYLAN J. BRYANT
MAKAYLA R. BUGHER
CALEB D. BURK
ELIJAH I. BURRESS
HAIMYLIE N. BYRD
MARLEE F. CAMPBELL
RYAN J. CANNON
OLIVIA N. CARLSON
ABIGAIL R. CHAMBERS
LE'NA K. CHAPEL
ETHAN R. CHAPIN
JUSTIN A. CLINE
BRANDON M. COCHRAN
TY W. COLLIER
ISABELLA K. COLLINS
MACKENZIE L. COLLINS
CHLOE R. CONAWAY
KINZIE R. CONAWAY
TROY W. CONAWAY
CHARLES M. CONKLE
PATRICK J. CONNOLLY
CALEB A. COOK
LOTTE COOLS
CARTER J. CRAIG
ALEXIS B. CREAL
HALLIE N. CREASON
CAMDEN K. CREGAR
OLIVIA A. CUMBO
BRAYDEN M. CURNUTT
LOGAN J. CURNUTT
DANI K. DALPOAS
CHERYL M. DASHIELL
JAMESON C. DAVENPORT
GAVAN L. DAVIS
LEVI R. DAVIS
MACKINLEY S. DAVIS
MCKENZIE N. DAVIS
ALAINA N. DAY
PARKER A. DEAN
JESSICA D. DEVINE
SAMANTHA L. DEVLIN
ANNA K. DIPAOLA
MARIE A. DIPAOLA
KYLEE A. DUNCAN
MAYA J. DUNLAP
KAELEE R. DUNN
BRET K. ECHELBARGER
BRAYDON R. ERB
IAN K. ERNSTING
DARRYEN S. EVERETT
ASHTON J. FERRIS
ETHAN S. FISHER
KIELI A. FOGG
GRACIE L. FOUCH
KENZIE N. FOUCH
MALORIE E. FOUCH
ABIGAIL R. FOUTS
BROCK V. FRAZIER
TY L. FRAZIER
MICHAEL L. GAINES
TESSA M. GARBER
MACY M. GERBER
GAVIN G. GIFFORD
HAILEY L. GILLEM
TRISTAN M. GOOD
OLIVIA N. GREEN
ANNA K. GROBENGIESER
ABIGAIL L. GUGE
LINSAY E. GUGE
LANDON T. HALE
ROWAN J. HALE
MAISY M. HARLOW
HANNAH L. HARMESON
MCKENNAH M. HARRELL
SAVANNAH L. HARRELL
ANDREW J. HARTMAN
CHASE A. HAYES
KAMI L. HEATH
DESIRAE N. HEATON
NATALIE L. HESS
BEN M. HICKEY
LEVI T. HICKS
LYDIA J. HICKS
KAILEY E. HIGGINS
DYLAN M. HIGHTOWER
MASON O. HILL
MICHAEL T. HJELMELAND
JESSE M. HOLADAY
SPENCER M. HOLDER
HEAVEN R. HOLT-MINAKER
BRAYDEN V. HOUTARI
CHLOE M. HUNT
KYLIE M. IRWIN
HANNAH R. ISAAC
SYDNEY L. JANSEN
LAUREN A. JAPUNDZA
COOPER M. JARVIS
ASHLYNN P. JOHNSON
ELIJAH A. JOHNSON
GARRETT R. JOHNSON JR
ISABEL L. JOHNSON
LEVI S. JOHNSON
PAULA J. JONES
SUSAN E. JONES
BRODY R. JUDEIKA
EMMA E. KAHN
BENTON F. KANABLE
EMILY B. KING
HAZEL M. KING
HAZEN B. KINSLOW
MITCHELL A. KNEPLEY
ADDISON E. KOONCE
CODY L. KRETZ
ADEN C. LAM
NOLAN M. LANDRUM
LINDSAY J. LARSON
KARLY A. LECHNER
KARSON J. LECHNER
KOURTNEY S. LECHNER
LANDON B. LEE
EVAN K. LEISURE
KAHLANI L. LOCKLEAR
MACIE N. LOCKWOOD
GARRETT M. LUPOI
MCKENZIE L. LYTLE
HUNTER B. MAIDEN
MADISON M. MANSFIELD
MIA L. MARKERT
DANIEL J. MARLEY
SARAH J. MARVIN
CAYDEN H. MCCLURE
EMILY M. MCDOWELL
PAIGE N. MCLAUGHLAN
CHASE T. MILLER
NOLAN E. MILLER
TYLER J. MILLER
MYAH N. MINNS
ANNA B. MOORE
JANSEN J. MOORE
SOPHIA M. MORENO
DEUCE A. MORGAN
EDEN MORRISON
BENJAMIN A. MOSS
MADISON N. MUNSEY
JACOB M. MYERS
TEAGAN K. OBENCHAIN
KEEGAN S. OVERTON
JOSEPH G. PACKARD
JETHRO I. PARADO
CAROLINA PARAMO DE LA GARZA
ZACHARY B. PASCHAL
KAYDEN D. PAX
FAITH M. PEASE
AIDEN D. PHILLIPS
ADRIANNAH M. PIERSON
KALISTA E. PISULA
ELLA M. PURCELL
JADA E. QUILLEN
AIDEN S. RAAB
JONAH Q. RAAB
LACY L. RATHBUN
TAYLOR A. RATHBUN
A'JANA N. REED
HARLEE M. REEL
NICHOLAS M. RODGERS
TARYN M. ROE
ABIGAIL M. ROSSMAN
ANNAKIAH L. RULE
ANDREW J. RYAN
WADE I. RYAN
KAELYN M. SCARBERRY
HALEY A. SCOTT
LAINEY A. SCOTT
CONNOR N. SHANE
WILL W. SHEASLEY
CARLEY M. SHEFFER
BLAKE M. SHELBY
HAYDEN O. SHEPHERD
AVERY L. SHOCK
CADE E. SHOCK
KOLE A. SHOCK
OLIVIA L. SHOEMAKER
JILLIAN S. SHORT
CAMERON R. SHREWSBURY
SAVANNAH J. SILVERS
JULIA I. SINGSON
BETHANY J. SMITH
CAITLYN J. SMITH
DYLAN R. SMITH
ISAAC M. SMITH
JAEDON D. SMITH
KEONA M. SMITH
MADYSON M. SMITH
MCKENNA N. SMITH
MOLLIE R. SMITH
MORGEN A. SMITH
SEAN M. SONNENBERG
CAYDEN I. SPENCER
HALEE J. STOKES
TREY A. STONE
DARRIAN X. STORY
ROLLIN J. SULLIVAN
ABBEY J. SUMMERFIELD
AMARI R. SUTTON
ASHLEY J. SWING
MAVERICK J. SWISHER
KATHLEEN E. SZERDY
MARIANA TASKEY
SETH A. THOMSON
IAN S. THURSTON
OLIVIA F. TUCHSCHERER
COBYN C. TUGGLE
MAZZY K. VONDERAHE
JACKSON P. WAGES
AYNDREW A. WAGGONER
LILLIAN M. WARE
ALEX C. WATKINS
LUCY M. WEIGT
MADDEN E. WELLS
PAIGE M. WELLS
AVA D. WENGER
CHRISTIAN A. WHITE
MADISYN T. WHITE
LELA A. WHITESELL
AVAH A. WILLIAMS
BRADLEY P. WILLIAMS
ANTHONY K. WILSON
ZACHARY L. WILSON
BERKELEY M. WOOLLEY
LORYN E. WORTHINGTON
MAKENZIE R. WUNDERLICH
MACKENZIE G. YORK
MARISSA E. YOUNG
SARAH X. ZUBIA-OROZCO