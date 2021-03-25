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Northwestern High School High Honor Roll and Honor Roll announced

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honor roll

Northwestern High School High Honor Roll Term 3

12th Grade

JORDYN A. ANTHONY

MARY C. BABCOCK

GRACE R. BAGWELL

ALLISON BAILEY

ISABELLA L. CAPOUN

KYLE E. CARDWELL

SARAH M. CASTILLO

BRODYN A. DEVAULT

CORA I. DUNKIN

ANTHONY W. DUNTEN

JOAN B. EASTER

MAX M. GARRO

TYLER L. GILBERT

RYLEIGH J. GRANT

KALIA E. GRIGGS

AMELIA HABIG

MAISON C. HARDIN

MASON HARRELL

ADDISON T. HORNER

AUSTIN P. HUSKEY

HENRY J. JOHNSON

JENNAH M. JONES

DAVID M. LANE

WILLIAM T. LOVELACE

KAYLAN N. MARKLEY

ERIKA M. MARTIN

JACOB MARTIN

CLARE N. MULA

OWEN R. MYERS

EMMA E. O'DELL

TAYLOR L. RHINE

ISABELLA H. ROGERS

SONNY J. ROSETTO

LEANN N. SAUL

BRAYDEN L. SCERING

GABRIEL L. SHORT

CAITLIN R. SMITH

LYNN A. SMITH

BROOKLYNE R. TITUS

JENELLE S. WARD

SYDNEY A. WARD

ADAM J. WELSH

KAYLEIGH WILEY

11th Grade

CHRISTIAN A. ALLEN

BRIANNA ARENT

VICTORIA M. BARLOW

WILLIAM C. BAXTER

ZACHARY J. BENSON

GRACE E. BRINEY

LEAH C. CARTER

SAMUEL M. CLEAVER

CAMERON COURNOYER

ELIJAH S. EDWARDS

HELEN FIVECOATE

KAYLEIGH M. FULTON

CADEN M. GAIER

KYA R. GAYLOR

SYDNEY C. GILBERT

BAILEY M. GRANSON

KATARINA M. GRUBE

SARAH M. HARRIS

ETHAN M. HAYNES

NICOLE A. HUEMMER

JACE JACKSON

JOSHUA L. JAMES

AUDREY J. KOETTER

CARMELLA J. KURTZ

SYDNEY N. LEISURE

WESLEY M. MILLER

BRENNA M. MORROW

ANDREW L. MOSS

TATE A. MULLENS

EMILY G. PICKARD

TAYLOR REESE

AVA G. REYNOLDS

WYATT REYNOLDS

CAMERON R. RIESE

AUSTIN ROBINSON

ANDREW G. RODGERS

KATIE S. SHUPPERD

DELAINEY G. SMITH

HALEIGH D. SMITH

PEYTON J. STAHL

CHEYANNE A. TRLAK

ELLA M. WALLACE

LAUREN E. WEBER

MAKENZEE L. WESTBROOK

BELLA M. WHITAKER

REAGAN L. WILLIFORD

COLE M. WISE

MEGAN B. YORK

10th Grade

NOLAND ADAMS

ALEXANDER S. ARNOLD

CATHERINE G. BATH

ALEXIS R. BENSON

ERIC M. BINDER

HANNAH BONDS

CONNOR E. BOSTIC

ARDEN D. BRITTAIN

SAVANNAH K. BROWN

ANDREW J. BURKHALTER

CHRISTIAN L. BURTON

COLE CARDWELL

ISABEL CHAMBERS

JOSEPH M. CRAIG

LYDIA FAROUKI

TILL M. FROHLICH

EMILY GOLTZ

JESSICA G. GOODSPEED

CARLY E. GRANSON

CLAYTON J. GRISWOLD

ISABEL GROTKJAER PETERSEN

ALEXANDER A. HENDRICKSON

ERIC A. HERNANDEZ

KAI A. JACKSON

JENNA E. JOYCE

EMILY M. KEENEY

JASON A. LANDIS

GUNNAR D. LASHURE

MCKENNA N. LAYDEN

SOPHIA M. LEITER

LAUREN E. LESKO

MOLLY LOVELACE

LAUREN E. MARTIN

BELLA R. MEDINA

COREY I. MOORE

ASHLEY R. NEWELL

MARANDA L. PADFIELD

HAILEY PARRISH

AVA G. PEOPLES

ASHLEY C. REAM

JENNY A. REYNOSO

KAITLIN ROEGNER

AVERY K. ROOZE

ALEXANDRA A. ROSALES

MANREET K. SAGGU

CHRISTIAN M. SANCHEZ

KATELYN SAUL

MEGAN SHANK

JADEN F. SHORT

ELIZABETH A. SHROCK

JOCELYN C. SMITH

SETH M. SORRELL

AUBRIE L. SPARLING

EILIDH STEWART

JANNA P. WILSON

9th Grade

BRYCE S. ALEXANDER

BREEANNE G. APPLEGATE

KELSIE M. AVERY

RAEGAN M. BARNES

ELLA BARNETT

MATTHEW T. BENSON

KAITLYN G. BONDS

ABIGAIL D. CLARK

BRADY P. CORRELL

CAMERON E. DAVIS

COOPER J. DECK

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DANIELLE E. DUNTEN

CALEB ELLER

CAYLEE E. GAIER

KERRIGAN GRAY

ANNA GRUBE

ALEXANDRA G. HALE

REGHAN INGLE

EVAN M. KEARNEY

BETHANY M. LOVELESS

LUCAS M. MILLER

MATTHEW MITCHELL

HANNAH M. MOORE

BRADY J. NELSON

SAVANA J. NEW

PARKS C. ORTMAN

GAVIN W. PADFIELD

ADDISON R. ROBINSON

CHARLES R. ROSALES

CAMERON A. ROSE

CORBYN A. SPARLING

EVAN C. SWOPE

ELIJAH S. THARP

HANNAH G. TROYER

BELLA E. VANNATTER

COLE R. VANNATTER

NATALIE A. WEBER

EASTIN L. WHALEY

JEFFREY M. WHITE

BRIANNA D. WOLFE

MAYLI N. YODER

Northwestern High School Honor Roll Term 3

12th Grade

KOLBY B. AHNERT

TYLER G. BALLINGER

ASHLYN R. BAMMERLIN

EMMA L. BARNETT

MADYSON M. BAXTER

JEREMY A. BELL

ANN C. BOURFF

ELLIE M. BOYER

SAMANTHA BUMGARDNER

MICHAEL R. BURTON

KAYLEE L. BUTCHER

MARCOS L. CASTORENA

ELIZABETH G. FELKER

DREW T. GINGERICH

JAMIE C. GRAVES

ISAAC GUFFEY

JACKSON X. HALE

LEWIS R. HARRIS

NICHOLAS A. HAYES

JOHN H. HOULAHAN

LILLY L. JOHNSON

LAYLA M. KINNAMAN

RUBY D. LASHBROOK

ALIVIA G. LEEMAN

ASHLYN E. MARKLEY

JARED T. MELTON

ABIGAIL E. METZ

ZAMZAM A. MILLER

DELANEE C. MORGAN

LEAH E. PARROTT

LANEY PARSONS

ASHTON POWERS

BRYLEE J. RIEBE

SAMANTHA M. SCHROCK

ETHAN C. THATCHER

BRYCE E. ZIEMS

11th Grade

ANTHONY P. AGUIRRE

ADYLYNN A. ALTMAN

AUSTIN R. BAMMERLIN

DYLAN M. BREHM

TARA B. CANADY

AMARION T. CONYERS

ALEXIS D. COTE

EMMA L. DALE

LUKE N. DENNIS

JACI L. ELSON

JOSHUA GENTILE

JAYLYN E. HARRISON

CHANDLER HORD

ISAIAH S. KANABLE

LALANA S. LANGLEY

KELSEY L. LAY

ALEXA G. MANIS

GRACE E. MEADORS

ADAM D. MORROW

SHAWN J. MURPHY

GARRETT K. MYERS

HAILEY NEWTON

OLIVIA P. OYLER

ABIGAIL M. POWERS

BRAYDEN J. PRINCE

EMMA SIMMS

OWEN W. SIMS

MEGAN SMITH

JAYCOB J. SOLOMON

ABIGAIL P. TANNER

EMILY I. THARP

MORGAN C. WALKER

CAITLYN N. WHITENIGHT

ZEBEDIAH J. WILLIAMS

GAVIN J. WILSON

JINELL ZIMBRON

10th Grade

MADISON G. ALEXANDER

ISABELLA F. BECKER

JIANNA R. BELLOW

CADENSE M. BERGSTROM

KOEN BERRY

CASSIDY A. CALVERT

MAKAYLA L. CALVERT

ABIGAIL R. CASTILLO

ISABELA J. CASTORENA

CALEB CHAMPION

ETHAN CHAMPION

VICTORIA B. CLOSSON

SELIA J. DUNKIN

AUBREY EVILSIZER

WILLIAM C. FORTUNE

BRADEN J. HERSHBERGER

CAMDEN R. HORNER

ETHAN KEARNEY

SOPHIA G. KEPPNER

REBECCA C. LAGONI

SAMUEL R. MARION

MADISON G. MARKLEY

NATASHA L. MOSIER

SARAH K. MURPHY

BRAYDEN P. PYLE

GRAYSON C. REECE

MADISON F. RHINE

ANDREW ROUTT

SYLVIA SAMBORSKA

CHRISTIAN A. SMITH

MASIE L. SMITH

DEVON J. SPICER

JACE R. STORIE

DIETZEN E. WORLAND

SHEYLI ZIMBRON

9th Grade

JAYDA R. BROWN

JACOB M. BUMGARDNER

LINCOLN CARDWELL

ISAIAH M. FLORES-ROUNDTREE

JANAE HULSEY

DAVID E. IRVING

MARISSA C. JAMESON

NOAH KANABLE

JONATHAN J. KEENEY

AVA KRISHER

ISABELLA M. LECHNER

KAYLEE M. LECHNER

MYCHAL MCGRIFF

ANDREW MCKOON

OWEN P. PEELLE

BURGANDI A. PURVIS

PHOEBE L. ROGERS

BRYAN O. SANCHEZ

CLAIRE SPRINGER

ABIJETLI XOLO IXBA

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