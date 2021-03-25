Northwestern High School High Honor Roll and Honor Roll announced

Northwestern High School High Honor Roll Term 3
12th Grade
JORDYN A. ANTHONY
MARY C. BABCOCK
GRACE R. BAGWELL
ALLISON BAILEY
ISABELLA L. CAPOUN
KYLE E. CARDWELL
SARAH M. CASTILLO
BRODYN A. DEVAULT
CORA I. DUNKIN
ANTHONY W. DUNTEN
JOAN B. EASTER
MAX M. GARRO
TYLER L. GILBERT
RYLEIGH J. GRANT
KALIA E. GRIGGS
AMELIA HABIG
MAISON C. HARDIN
MASON HARRELL
ADDISON T. HORNER
AUSTIN P. HUSKEY
HENRY J. JOHNSON
JENNAH M. JONES
DAVID M. LANE
WILLIAM T. LOVELACE
KAYLAN N. MARKLEY
ERIKA M. MARTIN
JACOB MARTIN
CLARE N. MULA
OWEN R. MYERS
EMMA E. O'DELL
TAYLOR L. RHINE
ISABELLA H. ROGERS
SONNY J. ROSETTO
LEANN N. SAUL
BRAYDEN L. SCERING
GABRIEL L. SHORT
CAITLIN R. SMITH
LYNN A. SMITH
BROOKLYNE R. TITUS
JENELLE S. WARD
SYDNEY A. WARD
ADAM J. WELSH
KAYLEIGH WILEY
11th Grade
CHRISTIAN A. ALLEN
BRIANNA ARENT
VICTORIA M. BARLOW
WILLIAM C. BAXTER
ZACHARY J. BENSON
GRACE E. BRINEY
LEAH C. CARTER
SAMUEL M. CLEAVER
CAMERON COURNOYER
ELIJAH S. EDWARDS
HELEN FIVECOATE
KAYLEIGH M. FULTON
CADEN M. GAIER
KYA R. GAYLOR
SYDNEY C. GILBERT
BAILEY M. GRANSON
KATARINA M. GRUBE
SARAH M. HARRIS
ETHAN M. HAYNES
NICOLE A. HUEMMER
JACE JACKSON
JOSHUA L. JAMES
AUDREY J. KOETTER
CARMELLA J. KURTZ
SYDNEY N. LEISURE
WESLEY M. MILLER
BRENNA M. MORROW
ANDREW L. MOSS
TATE A. MULLENS
EMILY G. PICKARD
TAYLOR REESE
AVA G. REYNOLDS
WYATT REYNOLDS
CAMERON R. RIESE
AUSTIN ROBINSON
ANDREW G. RODGERS
KATIE S. SHUPPERD
DELAINEY G. SMITH
HALEIGH D. SMITH
PEYTON J. STAHL
CHEYANNE A. TRLAK
ELLA M. WALLACE
LAUREN E. WEBER
MAKENZEE L. WESTBROOK
BELLA M. WHITAKER
REAGAN L. WILLIFORD
COLE M. WISE
MEGAN B. YORK
10th Grade
NOLAND ADAMS
ALEXANDER S. ARNOLD
CATHERINE G. BATH
ALEXIS R. BENSON
ERIC M. BINDER
HANNAH BONDS
CONNOR E. BOSTIC
ARDEN D. BRITTAIN
SAVANNAH K. BROWN
ANDREW J. BURKHALTER
CHRISTIAN L. BURTON
COLE CARDWELL
ISABEL CHAMBERS
JOSEPH M. CRAIG
LYDIA FAROUKI
TILL M. FROHLICH
EMILY GOLTZ
JESSICA G. GOODSPEED
CARLY E. GRANSON
CLAYTON J. GRISWOLD
ISABEL GROTKJAER PETERSEN
ALEXANDER A. HENDRICKSON
ERIC A. HERNANDEZ
KAI A. JACKSON
JENNA E. JOYCE
EMILY M. KEENEY
JASON A. LANDIS
GUNNAR D. LASHURE
MCKENNA N. LAYDEN
SOPHIA M. LEITER
LAUREN E. LESKO
MOLLY LOVELACE
LAUREN E. MARTIN
BELLA R. MEDINA
COREY I. MOORE
ASHLEY R. NEWELL
MARANDA L. PADFIELD
HAILEY PARRISH
AVA G. PEOPLES
ASHLEY C. REAM
JENNY A. REYNOSO
KAITLIN ROEGNER
AVERY K. ROOZE
ALEXANDRA A. ROSALES
MANREET K. SAGGU
CHRISTIAN M. SANCHEZ
KATELYN SAUL
MEGAN SHANK
JADEN F. SHORT
ELIZABETH A. SHROCK
JOCELYN C. SMITH
SETH M. SORRELL
AUBRIE L. SPARLING
EILIDH STEWART
JANNA P. WILSON
9th Grade
BRYCE S. ALEXANDER
BREEANNE G. APPLEGATE
KELSIE M. AVERY
RAEGAN M. BARNES
ELLA BARNETT
MATTHEW T. BENSON
KAITLYN G. BONDS
ABIGAIL D. CLARK
BRADY P. CORRELL
CAMERON E. DAVIS
COOPER J. DECK
DANIELLE E. DUNTEN
CALEB ELLER
CAYLEE E. GAIER
KERRIGAN GRAY
ANNA GRUBE
ALEXANDRA G. HALE
REGHAN INGLE
EVAN M. KEARNEY
BETHANY M. LOVELESS
LUCAS M. MILLER
MATTHEW MITCHELL
HANNAH M. MOORE
BRADY J. NELSON
SAVANA J. NEW
PARKS C. ORTMAN
GAVIN W. PADFIELD
ADDISON R. ROBINSON
CHARLES R. ROSALES
CAMERON A. ROSE
CORBYN A. SPARLING
EVAN C. SWOPE
ELIJAH S. THARP
HANNAH G. TROYER
BELLA E. VANNATTER
COLE R. VANNATTER
NATALIE A. WEBER
EASTIN L. WHALEY
JEFFREY M. WHITE
BRIANNA D. WOLFE
MAYLI N. YODER
Northwestern High School Honor Roll Term 3
12th Grade
KOLBY B. AHNERT
TYLER G. BALLINGER
ASHLYN R. BAMMERLIN
EMMA L. BARNETT
MADYSON M. BAXTER
JEREMY A. BELL
ANN C. BOURFF
ELLIE M. BOYER
SAMANTHA BUMGARDNER
MICHAEL R. BURTON
KAYLEE L. BUTCHER
MARCOS L. CASTORENA
ELIZABETH G. FELKER
DREW T. GINGERICH
JAMIE C. GRAVES
ISAAC GUFFEY
JACKSON X. HALE
LEWIS R. HARRIS
NICHOLAS A. HAYES
JOHN H. HOULAHAN
LILLY L. JOHNSON
LAYLA M. KINNAMAN
RUBY D. LASHBROOK
ALIVIA G. LEEMAN
ASHLYN E. MARKLEY
JARED T. MELTON
ABIGAIL E. METZ
ZAMZAM A. MILLER
DELANEE C. MORGAN
LEAH E. PARROTT
LANEY PARSONS
ASHTON POWERS
BRYLEE J. RIEBE
SAMANTHA M. SCHROCK
ETHAN C. THATCHER
BRYCE E. ZIEMS
11th Grade
ANTHONY P. AGUIRRE
ADYLYNN A. ALTMAN
AUSTIN R. BAMMERLIN
DYLAN M. BREHM
TARA B. CANADY
AMARION T. CONYERS
ALEXIS D. COTE
EMMA L. DALE
LUKE N. DENNIS
JACI L. ELSON
JOSHUA GENTILE
JAYLYN E. HARRISON
CHANDLER HORD
ISAIAH S. KANABLE
LALANA S. LANGLEY
KELSEY L. LAY
ALEXA G. MANIS
GRACE E. MEADORS
ADAM D. MORROW
SHAWN J. MURPHY
GARRETT K. MYERS
HAILEY NEWTON
OLIVIA P. OYLER
ABIGAIL M. POWERS
BRAYDEN J. PRINCE
EMMA SIMMS
OWEN W. SIMS
MEGAN SMITH
JAYCOB J. SOLOMON
ABIGAIL P. TANNER
EMILY I. THARP
MORGAN C. WALKER
CAITLYN N. WHITENIGHT
ZEBEDIAH J. WILLIAMS
GAVIN J. WILSON
JINELL ZIMBRON
10th Grade
MADISON G. ALEXANDER
ISABELLA F. BECKER
JIANNA R. BELLOW
CADENSE M. BERGSTROM
KOEN BERRY
CASSIDY A. CALVERT
MAKAYLA L. CALVERT
ABIGAIL R. CASTILLO
ISABELA J. CASTORENA
CALEB CHAMPION
ETHAN CHAMPION
VICTORIA B. CLOSSON
SELIA J. DUNKIN
AUBREY EVILSIZER
WILLIAM C. FORTUNE
BRADEN J. HERSHBERGER
CAMDEN R. HORNER
ETHAN KEARNEY
SOPHIA G. KEPPNER
REBECCA C. LAGONI
SAMUEL R. MARION
MADISON G. MARKLEY
NATASHA L. MOSIER
SARAH K. MURPHY
BRAYDEN P. PYLE
GRAYSON C. REECE
MADISON F. RHINE
ANDREW ROUTT
SYLVIA SAMBORSKA
CHRISTIAN A. SMITH
MASIE L. SMITH
DEVON J. SPICER
JACE R. STORIE
DIETZEN E. WORLAND
SHEYLI ZIMBRON
9th Grade
JAYDA R. BROWN
JACOB M. BUMGARDNER
LINCOLN CARDWELL
ISAIAH M. FLORES-ROUNDTREE
JANAE HULSEY
DAVID E. IRVING
MARISSA C. JAMESON
NOAH KANABLE
JONATHAN J. KEENEY
AVA KRISHER
ISABELLA M. LECHNER
KAYLEE M. LECHNER
MYCHAL MCGRIFF
ANDREW MCKOON
OWEN P. PEELLE
BURGANDI A. PURVIS
PHOEBE L. ROGERS
BRYAN O. SANCHEZ
CLAIRE SPRINGER
ABIJETLI XOLO IXBA