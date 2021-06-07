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'20-'21 Second Semester Honor Roll for Eastern High School announced

honor roll

HIGH HONOR ROLL

GRADE 12

Niko N. Bailey

Jacob O. Bramel

Callum M. Brand

Addison G. Budde

Katelyn M. Cauthern

Rylie G. Davison

Zane N. Downing

Olivia L. Ellis

Olivia S. Foland

Jaeden M. Hannah

Kiersten R. Helton

Chelsea M. Kanney

Ella J. Kantz

Will M. Keisling

Matthew A. Laubenstein

Erin E. Matheny

Kyle A. McCreary

Kinzie R. Miller

Evan J. Mink

Chad A. Monize

Evan S. Monize

Addison D. Ream

Makhai E. Reed

Brycen G. Richmond

Natalie G. Schneider

Lauryn K. Shane

Reagan R. Shepherd

Cooper J. Sicking

Arianna E. Turner

Caleb T. Vogl

Cynthia A. Wilson

GRADE 11

Emma P. Berry-Youmans

Rebekah L. Guthrie

Claire N. Hubbard

Lauren E. Laubsch

Gracie L. McClain

Trenton A. Rawls

Alivia J. Salkie

Katherine A. Salkie

James T. Webster

Timothy H. Weeks Jr

Joseph R. White

GRADE 10

Macy K. Coan

Allison R. DeYoung

Samuel L. Duke

Kassidy L. Fritch

Claire E. Hapner

Levi J. Lapp

Amya N. Perry

Alesia N. Rummel

Jaeleigh M. Secrease

Emily G. Slaughter

Kelton A. Swisher

Macy P. Wilson

GRADE 9

Alexandra G. Adams

Hannah A. Bailey

Ava L. Cole

Addie E. Conner

Hananyah M. Day

Isabella M. Doll

Dylan J. Guest

Kennedy G. Horner

Kathryn J. Hubbard

Ty J. Kremer

Ada M. Merritt

Brooklynn N. Miller

Hannah R. Morrisett

Jenna E. Odle

Addison D. Paul

Maya L. Pickett

Elizabeth M. Rayl

Blake J. Robinson

Grace K. VanBibber

Caleb W. Young

HONOR ROLL

GRADE 12

Kourtney J. Adair

Sarah M. Alexander

Cameron M. Arcari

Deanna E. Ayres

Addison M. Boles

Olivia R. Bryant

Loralei E. Evans

Ella M. Flanary

Leighton M. Gilbert

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Carsen D. Helton

Cassidy R. Hendershot

Caleb A. Henn

Matthew L. Hetzner

Gabriel J. Hoagland

Jenah M. Kirkman

Jazmine K. Leydet

Sara N. Mann

Samuel M. Martinez

McKenzie Patterson

Magnolia R. Pruitt

Jasmine N. Redmann

Abigail D. Roberts

Cecilia M. Roswog

Marra L. Shook

Meghan E. Slaughter

Hope F. Smith

Lucas T. Stout

Cameron J. Wagler

Carissa R. Watkins

Clayton E. Watkins

Aleksei J. Wiles

Heidi A. Williams

GRADE 11

Emily F. Adams

Elijah G. Bonesteel

Mandi M. Christy

Arabelle R. Ewing

Koren S. Farley

Makayla J. Franks

Ian J. Haley

Katherine J. Harrison

Ethan E. Hewitt

Reagan M. Hight

Eli P. Hueston

Cora L. Kendall

Benjamin D. Kurfman

Lian M. Leiva

Kolton N. Logsdon

Noah C. Long

Clayton W. Miller

Kara E. Otto

Barak P. Price

GRADE 10

Levi A. Bradford

Elijah D. Buckley

Cayden L. Calloway

Kiley P. Carter

Anthony R. Connolly

Isabel G. Correa

Rebecca L. Crabtree

Logan E. Enstrom

Lauren E. Farley

Eli J. Ferguson

Cassidy M. Keene

Reid M. Keisling

Zhayne J. Kelly

Caiden R. Kendall

Nathaniel A. King

Alexa R. Maurer

Zak J. Mossburg

Jaidan D. Redmann

Anthony L. Seagrave

Jenna N. Smith

Macie L. Troyer

Clara J. Williams

GRADE 9

Timothy D. Cauthern

Rafe A. Combs

Ryder T. DeYoung

Elijah T. Edwards

Hunter F. Foland

Johanna E. Hanneken

Ethan E. Hasting

Noah L. Jourdan

Gabriel M. Justice

Caleb S. Katsimpalis

Clayton E. Kelley

Lia N. Lopez

Kamp T. Miller

Jaelyn M. Mouser

Aubree M. Pearce

Emily R. Princell

Abigail C. Reed

Shelby N. Rice

Emily G. Rushing

Elijah G. Shafer

Layne R. Shedron

Dominique M. Smiley

Corbin D. Snyder

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