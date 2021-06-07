'20-'21 Second Semester Honor Roll for Eastern High School announced

HIGH HONOR ROLL
GRADE 12
Niko N. Bailey
Jacob O. Bramel
Callum M. Brand
Addison G. Budde
Katelyn M. Cauthern
Rylie G. Davison
Zane N. Downing
Olivia L. Ellis
Olivia S. Foland
Jaeden M. Hannah
Kiersten R. Helton
Chelsea M. Kanney
Ella J. Kantz
Will M. Keisling
Matthew A. Laubenstein
Erin E. Matheny
Kyle A. McCreary
Kinzie R. Miller
Evan J. Mink
Chad A. Monize
Evan S. Monize
Addison D. Ream
Makhai E. Reed
Brycen G. Richmond
Natalie G. Schneider
Lauryn K. Shane
Reagan R. Shepherd
Cooper J. Sicking
Arianna E. Turner
Caleb T. Vogl
Cynthia A. Wilson
GRADE 11
Emma P. Berry-Youmans
Rebekah L. Guthrie
Claire N. Hubbard
Lauren E. Laubsch
Gracie L. McClain
Trenton A. Rawls
Alivia J. Salkie
Katherine A. Salkie
James T. Webster
Timothy H. Weeks Jr
Joseph R. White
GRADE 10
Macy K. Coan
Allison R. DeYoung
Samuel L. Duke
Kassidy L. Fritch
Claire E. Hapner
Levi J. Lapp
Amya N. Perry
Alesia N. Rummel
Jaeleigh M. Secrease
Emily G. Slaughter
Kelton A. Swisher
Macy P. Wilson
GRADE 9
Alexandra G. Adams
Hannah A. Bailey
Ava L. Cole
Addie E. Conner
Hananyah M. Day
Isabella M. Doll
Dylan J. Guest
Kennedy G. Horner
Kathryn J. Hubbard
Ty J. Kremer
Ada M. Merritt
Brooklynn N. Miller
Hannah R. Morrisett
Jenna E. Odle
Addison D. Paul
Maya L. Pickett
Elizabeth M. Rayl
Blake J. Robinson
Grace K. VanBibber
Caleb W. Young
HONOR ROLL
GRADE 12
Kourtney J. Adair
Sarah M. Alexander
Cameron M. Arcari
Deanna E. Ayres
Addison M. Boles
Olivia R. Bryant
Loralei E. Evans
Ella M. Flanary
Leighton M. Gilbert
Carsen D. Helton
Cassidy R. Hendershot
Caleb A. Henn
Matthew L. Hetzner
Gabriel J. Hoagland
Jenah M. Kirkman
Jazmine K. Leydet
Sara N. Mann
Samuel M. Martinez
McKenzie Patterson
Magnolia R. Pruitt
Jasmine N. Redmann
Abigail D. Roberts
Cecilia M. Roswog
Marra L. Shook
Meghan E. Slaughter
Hope F. Smith
Lucas T. Stout
Cameron J. Wagler
Carissa R. Watkins
Clayton E. Watkins
Aleksei J. Wiles
Heidi A. Williams
GRADE 11
Emily F. Adams
Elijah G. Bonesteel
Mandi M. Christy
Arabelle R. Ewing
Koren S. Farley
Makayla J. Franks
Ian J. Haley
Katherine J. Harrison
Ethan E. Hewitt
Reagan M. Hight
Eli P. Hueston
Cora L. Kendall
Benjamin D. Kurfman
Lian M. Leiva
Kolton N. Logsdon
Noah C. Long
Clayton W. Miller
Kara E. Otto
Barak P. Price
GRADE 10
Levi A. Bradford
Elijah D. Buckley
Cayden L. Calloway
Kiley P. Carter
Anthony R. Connolly
Isabel G. Correa
Rebecca L. Crabtree
Logan E. Enstrom
Lauren E. Farley
Eli J. Ferguson
Cassidy M. Keene
Reid M. Keisling
Zhayne J. Kelly
Caiden R. Kendall
Nathaniel A. King
Alexa R. Maurer
Zak J. Mossburg
Jaidan D. Redmann
Anthony L. Seagrave
Jenna N. Smith
Macie L. Troyer
Clara J. Williams
GRADE 9
Timothy D. Cauthern
Rafe A. Combs
Ryder T. DeYoung
Elijah T. Edwards
Hunter F. Foland
Johanna E. Hanneken
Ethan E. Hasting
Noah L. Jourdan
Gabriel M. Justice
Caleb S. Katsimpalis
Clayton E. Kelley
Lia N. Lopez
Kamp T. Miller
Jaelyn M. Mouser
Aubree M. Pearce
Emily R. Princell
Abigail C. Reed
Shelby N. Rice
Emily G. Rushing
Elijah G. Shafer
Layne R. Shedron
Dominique M. Smiley
Corbin D. Snyder